Nun verfolgt er nach seiner Darstellung eine klare Kontinuitätsstrategie. Immer wieder bezieht er sich im Interview auf seinen Vorgänger Jean-Jacques Henchoz, in dessen sechsjähriger Amtszeit sich der Börsenwert der Hannover Rück mehr als verdoppelte. Die Aktie rückte im März 2022 in den DAX auf. „Der Kursverlauf spiegelt die harte Arbeit wider, die wir als Team in den vergangenen Jahren geleistet haben“, sagte Jungsthöfel. Wesentlich sei die gesamthafte Sicht auf die Wertschöpfungskette und die Kundenfokussierung Kunden. Auch mit den Investoren stehe man im ständigen Dialog.

Flache Hierarchien bewusst erhalten

Besonders wichtig ist Jungsthöfel nach einger Aussage der Erhalt der schlanken Organisationsstruktur. „Wir haben in diesem Zeitraum keine neuen Hierarchieebenen eingezogen. Wir sind sehr bestrebt, uns schlank zu halten.“ Die Fokussierung alleinig auf das Geschäftsfeld Rückversicherung helfe dabei.

„Überflüssige Bürokratie zu verhindern, ist ein Reflex in unserer Organisation. Diese Eigenschaft ist aus meiner Sicht schwer zu replizieren. Man kann sie aber auch leicht verlieren, wenn man nicht aufpasst“, so der Konzernchef. Die Verpflichtung zur Nahbarkeit, zum Pragmatismus und zu kurzen Entscheidungswegen trage er „wie ein Mantra“ vor sich her.

Risikomanagement als Kernkompetenz

Die zunehmend komplexere Risikolandschaft mit Naturkatastrophen, Cyberbedrohungen und geopolitischer Instabilität sieht Jungsthöfel als bewältigbar an. „Wir verfügen über eine sehr starke Expertise im Haus, die über Jahrzehnte hinweg aufgebaut wurde. Die Hannover Rück ist bei Risikomanagement und Risikobewertung sehr gut aufgestellt, Risikomanagement und Risikobewertung sind Teil unserer DNA“, erklärte er gegenüber der „Börsen-Zeitung“.

Zur Rolle der Künstlichen Intelligenz äußerte sich Jungsthöfel differenziert:„ KI wird auch für die Rückversicherung eine Rolle spielen. Wir prüfen immer wieder, wo wir noch effizienter werden können, aber auch bei der Risikoselektion und bei der Auswahl und Analyse von Kundendaten wird KI immer relevanter.“ KI könne als zusätzliches Instrument im Underwriting zu besseren Entscheidungen führen, werde aber den Faktor Mensch aus seiner Sicht nicht ablösen.

Personalabbau durch KI nicht geplant

Befürchtungen vor Stellenabbau durch KI erteilte Jungsthöfel eine Absage: „Bestimmte Aufgabenfelder werden sich in unserem Haus verändern, wie das bei Automatisierungsbemühungen in der Vergangenheit auch schon der Fall war. Tendenziell werden wir Personal eher in Bereichen einsetzen, in denen – wie in der Risikobewertung oder im Underwriting – Erfahrungen notwendig sind und Entscheidungen getroffen werden müssen.“ Mit derzeit rund 3.900 Beschäftigten sei man ein wachsendes Unternehmen.„ Ich bin sicher, dass unsere Personaldecke weiter zulegen wird, um dieses Wachstum zu unterstützen“, so Jungsthöfel.

Schaden-Kostenquote im ersten Quartal durch Sondereffekte belastet

Dass sich die kombinierte Schaden-Kostenquote der Schaden-Rückversicherung im ersten Quartal 2025 auf 93,9 Prozent von 88 Prozent im Vorjahr verschlechtert hat, lag laut Jungsthöfel vor allem an der hohen Schadenlast infolge der Waldbrände bei Los Angeles. Ein Quartal sein allerdings kein guter Maßstab, um die Profitabilität eines Geschäftsjahres einzuschätzen.

Jungsthöfel in Interview: „Bei einer langfristigen Betrachtung unserer Profitabilität ist zu erkennen, dass sich unsere kombinierte Schaden-Kostenquote im Wettbewerbsvergleich auf einem vergleichsweise stabilen und guten Niveau bewegt.“ Insgesamt sehe man starke Ergebnisbeiträge aus der Schaden-Rückversicherung. Auch die jüngsten leichten Preisabriebe bei Vertragserneuerungen bereiten ihm keine Sorgen. Jungsthöfel sieht sie als eine Folge von wieder höheren Kapazitäten im Markt.

Dass Branchenexperten den Höhepunkt als überschritten ansehen, bewertet Jungsthöfel vorsichtig. „2024 war sicherlich ein Jahr mit einem starken Preisumfeld. Wie die Ergebnisse der kommenden Erneuerungsrunden ausfallen werden, müssen wir abwarten. In Regionen mit zuletzt großer Schadenbelastung wie Kalifornien sind deutliche Preissteigerungen zu erwarten. Entscheidend ist die Auskömmlichkeit der Preise. Die ist im Moment gegeben. Wir sehen trotz des jüngsten Preisabriebs wie zuletzt in Japan nach wie vor sehr gute Margen.“

Höhere Selbstbehalte der Kunden begrüßt

Positiv in diesem Zusammenhang bewertete der Vorstandschef die erhöhten Selbstbehalte von Kunden: „Das ist auch angemessen, denn grundsätzliche Schadenentwicklungen, makroökonomische, inflationäre und politische Trends müssen in der Preisfindung auch bei den Erstversicherern und deren Kunden adressiert werden. Während der Weiche-Markt-Phase landete zu viel von den Frequenzschäden bei den Rückversicherern.“ Die Bereinigung sei wichtig für das gesamte System der Erst- und Rückversicherer gewesen.

Elementarschadenversicherung: Pflichtversicherung nur mit Opt-Out

Eine echte Pflichtversicherung gegen Elementarschäden lehnt Jungsthöfel offenbar ab. Vielmehr begrüßt er laut Interview die Position des GDV – eine Angebotspflicht in Verbindung mit der Möglichkeit, den Schutz explizit abzulehnen, also eine sogenannte Opt-out-Option. Grundsätzlich stehe die Hannover Rück bei risikoadäquaten Preisen und Konditionen bereit, substanzielle zusätzliche Kapazitäten zur Verfügung zu stellen.

Wichtig seien dabei aber immer auch Anstrengungen zur Prävention: „Es gilt, dass wir als Branche der Versicherer und Rückversicherer gemeinsam mit öffentlichen Institutionen und Kunden Lösungen finden müssen, die die Resilienz von versicherten Objekten stärken. Große Schadenkomplexe zeigen, dass Prävention notwendig und auch wirksam ist“, so der Top-Manager im Interview.

Mittel- bis langfristige Wachstumsziele in bisheriger Größenordnung

Zum weiteren Kurs der Hannover Rück erklärte Jungsthöfel, dass sich die Hannover Rück mitten im dreijährigen Strategiezyklus befindet. „Die Ziele bis 2026 sehen vor, dass wir bei Profitabilität und Gewinnwachstum branchenweit führend bleiben, dass wir eine zuverlässige ökonomische Wertschöpfung sicherstellen und eine attraktive und jährlich steigende Basisdividende anbieten wollen.“ Akquisitionen spielten in den aktuellen Plänen indes keine Rolle.

Zu konkreten Wachstumsbereichen sagte Jungsthöfel: „Ich sehe in der Schaden-Rückversicherung unverändert Wachstumsmöglichkeiten in Märkten, in denen wir unsere Position in vergangenen Jahren bereits gut ausgebaut haben. Die strukturierte Rückversicherung wird ein Wachstumsfeld sein, ebenso die Bereiche Langlebigkeit und Financial Solutions in der Personen-Rückversicherung.“

Und weiter: „Wachstumsziele für einen mehrjährigen Zeitraum nennen wir nicht, sondern nur für das nächste Finanzjahr. In den vergangenen Jahren haben wir uns in der Schaden-Rückversicherung Wachstumsziele von 7 bis 8 Prozent gesetzt. Ich sehe keinen Grund, der dagegen spricht, dass wir mittel- bis langfristig weiter in einer ähnlichen Größenordnung wachsen.“