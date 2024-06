Die Hannoversche Lebensversicherung erweitert Ihren Vorstand: Martin Heinen soll zum 1. August zum Vorstandsmitglied der Hannoversche Lebensversicherung bestellt werden. Das hat das Unternehmen, das zur VHV-Gruppe zählt, am Donnerstag mitgeteilt. In dieser Funktion wird der 43-Jährige das neu gegründete Ressort „Produkte und Betrieb“ verantworten. Dadurch werde zukünftig auch das Thema Digitalisierung im Kontext der Produktentwicklung im Vorstand abgebildet. Bisher besteht der Vorstand aus drei Personen.

Heinen ist seit 2008 bei der Hannoversche Lebensversicherung tätig – zunächst als Vorstandsassistent, dann in verschiedenen Führungspositionen in der Sparte, im Vertrieb sowie als Projektleiter „goDIGITAL.LEBEN“. Die vergangenen zwei Jahre war er Abteilungsleiter „Leben Grundsatz“. „Mit Martin Heinen übernimmt eine fachlich wie menschlich überzeugende Persönlichkeit diese wichtige Funktion in der Hannoversche Lebensversicherung“, sagt Frank Hilbert, Sprecher des Vorstands der Hannoversche Lebensversicherung.

Karger wird Generalbevollmächtigter

Zudem soll Sebastian Karger mit Wirkung zum 1. August zum Generalbevollmächtigten der Wave Management, der Assetmanagement-Gesellschaft der VHV-Gruppe, ernannt werden. Karger wird künftig in dieser Position für die Bereiche Portfoliomanagement Direktbestand, Kreditinvestitionen und Bonitätsanalyse zuständig sein. Insgesamt verantwortet der 40-Jährige nach Unternehmensangaben damit Assets in Höhe von circa zehn Milliarden Euro.

Karger trat zum 2016 in die WAVE ein und baute laut seines Arbeitgebers zunächst die Abteilung „Kreditinvestitionen“, mit einem heute verwalteten Vermögen von circa eine Milliarde Euro, auf. Er habe dabei auch die Bonitätsanalyse aller Investments in festverzinsliche Wertpapiere maßgeblich weiterentwickelt. Zum September 2021 übernahm Karger zusätzlich die Leitung der Abteilung „Portfoliomanagement Direktbestand“, die nach wie vor den größten Bestandteil der Assets der VHV-Gruppe darstelle.