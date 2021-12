Redaktion 26.01.2017

Hans Gerzlich über Burnout mit Ansage „Ich habe Sie bereits erwartet…“

Arbeiten bis 67? Kann man machen, muss man aber nicht, findet Kabarettist Hans Gerzlich. Sein Leitfaden für Ausstiegswillige bietet gute Chancen, am nächsten Tag in der Firma Gesprächsthema Nummer Eins zu sein und künftig garantiert an keinem wichtigen Projekt mehr beteiligt zu werden.