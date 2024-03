Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Disruption - für manche bedeutet sie Aufbruch. Für andere ist sie der Anfang von Chaos. Hans-Jörg Naumer, Kapitalmarktstratege bei Allianz Global Investors, bezeichnet sie als „schöpferisch“. In der neuen Episode des Podcasts „The Portfolio People“ taucht Naumer tiefer in die vier großen D's unserer Zeit ein - Deglobalisierung, Demografie, Dekarbonisierung und Digitalisierung. Diese Trends bieten seiner Meinung nach enorme Chancen.

„Natürlich ist es schon deutlich ungemütlicher geworden, weil die Schlagzahl der Veränderungen enorm zunimmt“, räumt Naumer ein. Doch er sieht in den Umbrüchen vor allem Wachstumspotenziale: „Demographie mit mehr Menschen ist ein Wachstumsfaktor. Wohlstandsschaffung durch KI. Umstellung auf Dekarbonisierung ist ein Wachstumsfaktor der Globalisierung.“

Die Bevölkerung wird in vielen Nationen immer älter

In den demographischen Wandel investieren

Am Beispiel des demografischen Wandels zeigt er auf, wie sich die Alterung der Gesellschaft schon heute im Alltag bemerkbar macht - etwa durch Fachkräftemangel in vielen Branchen. „Wir haben Fachkräftemangel allerorten, Restaurants schließen, die Steuerverwaltung sucht händeringend Leute, an allen Orten werden Arbeitskräfte gesucht. Das ist Demographie pur“, so Naumer. Für Deutschland prognostiziert er einen Rückgang der Erwerbsbevölkerung um rund 400.000 Menschen pro Jahr in den kommenden 10 Jahren.

Aus Anlegersicht ergeben sich daraus interessante Möglichkeiten, etwa in den Bereichen Sicherheit, Haushalt und Haustiere oder Gesundheit. Auch die Digitalisierung sieht Naumer als Teil der Antwort auf die demografischen Herausforderungen: „Ich sage immer, ich habe keine Sorge vor der Digitalisierung, weil die Roboter, also die klugen Maschinen, die kommen gerade zum richtigen Zeitpunkt.“

Die Roboter kommen „genau zum richtigen Zeitpunkt", erklärt Hans-Jörg Naumer

Europa braucht die Digitalisierung

In Anbetracht des Fachkräftemangels gewinnen Roboter und künstliche Intelligenz (KI) zunehmend an Bedeutung in der Arbeitswelt. Sie bieten die Möglichkeit, Arbeitskräfte zu ergänzen oder gar zu ersetzen, was besonders in Zeiten des demografischen Wandels von großer Bedeutung ist. Die Automatisierung und Robotisierung können dazu beitragen, die Produktivität aufrechtzuerhalten und sogar zu steigen, trotz einer schrumpfenden Bevölkerung.

Eine besondere Rolle im Prozess der Digitalisierung nehmen Small und Mid Caps beziehungsweise die Hidden Champions ein. Diese oft mittelständischen Unternehmen sind in ihren Nischen weltweit führend und zeichnen sich durch hohe Innovationskraft, Flexibilität und Spezialisierung aus. Sie sind das Rückgrat der deutschen und europäischen Wirtschaft und spielen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung und Anwendung neuer Technologien.

Durch ihre enge Verbindung zu Forschungseinrichtungen und ihre starke Fokussierung auf Kundenbedürfnisse treiben sie die Digitalisierung in verschiedenen Branchen voran. In der Zusammenarbeit mit großen Konzernen und als Teil globaler Wertschöpfungsketten tragen sie maßgeblich dazu bei, Europa im internationalen Wettbewerb zu stärken und die Chancen der Digitalisierung für Wirtschaft und Gesellschaft zu nutzen.

Eine weitere Maßnahme, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, ist dem AGI-Experten zufolge die Verlängerung der Lebensarbeitszeit. Angesichts der steigenden Lebenserwartung und der verbesserten Gesundheit im Alter erscheint es sinnvoll, über eine Anpassung des Renteneintrittsalters nachzudenken. Viele Menschen sind auch im höheren Alter noch voll leistungsfähig und möchten weiterhin am Arbeitsmarkt teilhaben.

Die Verlängerung der Lebensarbeitszeit könnte somit nicht nur dazu beitragen, den Fachkräftemangel zu mildern, sondern auch den individuellen Wunsch vieler älterer Arbeitnehmer nach sinnerfüllter Tätigkeit und sozialer Teilhabe erfüllen.

Die Welt zerfällt wieder zunehmend in Machtblöcke. Zugleich macht die Deglobalisierung Regionen wieder autarker

Digitalisierung zwischen Fortschritt und Spaltung

Gleichzeitig warnt Naumer aber auch vor den gesellschaftlichen Risiken der digitalen Revolution. Social Media etwa habe das Potenzial, die Menschen eher zu spalten als zusammenzubringen. „Ich bin ein großer Fan von Twitter oder X, wie es ja jetzt genannt wird, und vielen anderen Social-Media-Plattformen. Wunderbare Tools zur Information, aber leider Gottes kommunikationstechnisch auch Tools, um sich gegeneinander aufzureiben", so der Kapitalmarktstratege.

Kontrovers diskutiert wird auch die Globalisierung. Für Naumer als Ökonomen ist der freie Handel eigentlich etwas Gutes, weil er Vorteile schafft. Durch die Erfahrungen der Pandemie und geopolitische Spannungen hält er aber eine gewisse Deglobalisierung und die Schaffung von Lieferkettenredundanzen für sinnvoll. Chancen sieht er hier in Trends wie Reshoring oder lokal vernetzter, digitaler Produktion.

„Tolle Chancen“ trotz des Klimawandels

Die größte Herausforderung ist für Naumer der Klimawandel und die Dekarbonisierung der Weltwirtschaft. Dabei warnt er davor, die Verantwortung auf den Einzelnen abzuwälzen. „Wir können so viel Hafermilch trinken, wie wir wollen, wir werden mit der Hafermilch und einem Lastenfahrrad den Klimawandel nicht aufhalten. (...) Es geht darum, dass wir in Deutschland maximal 2 Prozent des CO2 Ausstoßes haben", stellt er klar. Stattdessen plädiert er für globale marktwirtschaftliche Lösungen wie einen einheitlichen CO2-Preis. Das europäische Handelssystem für Emissionsrechte ist seiner Meinung nach ein Schritt in die richtige Richtung, aber es bedarf weiterer Maßnahmen, um die globale Wirtschaft nachhaltiger zu gestalten.

Die Dekarbonisierung bietet enorme Investment-Chancen

Sein Rezept gegen Verzagtheit angesichts der Zukunft: „Kopf in den Sand stecken macht überhaupt keinen Sinn, investiert da rein. (...) Investiert breit in Aktien in Unternehmen, geht rein, habt an diesen Veränderungsprozessen und der schöpferischen Disruption selbst Anteil. Lasst euch Dividenden davon auszahlen und sichert eure Altersvorsorge“.

Gerade die jüngere Generation ermutigt Naumer, die Chancen der Zukunft zu ergreifen: „Die Chancen sind super. Wenn wir sie ergreifen, haben wir eine tolle Zukunft vor uns.“

Auch bei Finanzprodukten wünscht sich der Kapitalmarktexperte mehr Einfachheit und Klarheit: „Das Stichwort Aktienrente ist ja jetzt wieder heiß. Warum machen wir es uns mit dem Thema Riester, mit den ganzen Anlageformen so wahnsinnig schwierig?“, fragt er.

Sein Petitum: „Komplexität rausnehmen, noch einfachere Produkte liefern und den Menschen draußen noch mehr helfen. Komplexität, das ist unser Geschäft. Das zu verstehen, zu handhaben, das ist unsere Aufgabe. Aber die Endanwendung, die muss so einfach sein wie nur möglich.“