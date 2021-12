Hans-Jörg Naumer Die Jagd nach Einkommen geht weiter

Und auch, wenn die Relation zwischen Volatilität am

US-amerikanischen Aktienmarkt und den Kurs-Gewinn-

Verhältnissen geradezu eine Tiefenentspannung der Anleger

anzeigte. Wer aber Kapitaleinkommen generieren wollte und

dies mit wenig Lust am Risiko, für den war das Streben allein

nach Kapitalerhalt bei Anleihen ein echter Kampf. Um es gleich vorwegzunehmen: 2018 wird es nicht einfacher.

2018 nicht einfacher



Das Negativ- und Niedrigzinsniveau in weiten Teilen des

Anleihenmarktes wird uns erhalten bleiben. Gleichzeitig heißt es

„Disruption“ allerorten.

• Disruption auf Unternehmensebene: Innovationszyklen

werden immer kürzer. Gleichzeitig führen die neuen

Technologien des „2. Maschinenzeitalters“ zu einer merklichen

Polarisierung des tech-lastigen US-Aktienmarktes. Von den

500 Unternehmen des S&P 500 waren es im abgelaufenen

Jahr vor allem 60, welche die Performancecharts anführten.

• Disruption in der Politik: Die Regierung um US-Präsident

Trump muss ihr fiskalisches Programm durchsetzen, nicht

zuletzt, um vor den Zwischenwahlen im November 2018

wirtschaftspolitische Erfolge verbuchen zu können. In Europa

müssen die Brexit-Verhandlungen vorankommen – die

Sorge vor einem harten Brexit nimmt zu. Darüber hinaus

stehen Wahlen in Katalonien (im Dezember 2017) und in

Italien (im Frühjahr 2018) an. Genügend Agendapunkte also

für Überraschungen.

• Disruption vielleicht auch bei der Geldpolitik: Der Stab

des Chefs der US-Zentralbank Fed wird übergeben, bei der

Europäische Zentralbank (EZB) dürfte sich die Nachfolge von

Präsident Mario Draghi entscheiden und „Peak Liquidity“ – der

Gipfel der Zentralbank-Liquidität – steht an. Kommt es wirklich

zu den von uns erwarteten drei Zinsschritten der Fed, dürften

diese so manchen dann doch überraschen. Und auch die EZB

muss sehen, ob sie ihren Kuschelkurs mit den Märkten so

weiter fahren kann. Ein Ende der quantitativen Maßnahmen

wird auf jeden Fall wahrscheinlicher – und wünschenswerter.

Gleichzeitig sollte die Konjunkturdynamik zeigen, ob sie

ebenfalls ihren Gipfel überschreitet und es zum Abstieg der

Wachstumstempos kommt. Die Jagd nach Kapitaleinkommen

geht also weiter.

Die Strecke vor uns wird kurviger

Leitplanken sind die Konjunktur

und die – trotz allen Überraschungspotenzials – immer noch

expansive Geldpolitik. Für Schlaglöcher kann die Inflation sorgen,

falls die Preise, etwa in Folge eines steigenden Ölpreises, nach oben

ausbrechen.

In Anbetracht der beiden „Leitplanken“ sollten Aktien weiter

übergewichtet bleiben. Auf steigende Volatilität einstellen, heißt

aber die Devise.