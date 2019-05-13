Hans-Jörg Naumer von AGI
„Volk von Eigentümern statt Volkseigentum“
151 Jahre nach Erscheinen des Kommunistischen Manifests und 201 Jahre nach der Geburt von Karl Marx kann man sich eigentlich nur über die aktuelle, von Kevin Kühnert losgetretene Debatte um Enteignungen wundern. Uns hätte in der Zwischenzeit mehr einfallen müssen, als das spät-marxistische Paradigma, bei dem sich „Kapital“ und „Proletariat“ scheinbar unversöhnlich gegenüberstehen. Wir haben alle Instrumente der (Mitarbeiter-)Kapitalbeteiligung, und es wäre ein Leichtes, statt über Volkseigentum zu diskutieren, die Vision von einem Volk an Eigentümern in die Realität umzusetzen.