Hans John, Gründer des gleichnamigen Maklerunternehmens aus Hamburg, ist am vergangenen Samstag im Alter von 79 Jahren verstorben. Das gab das Unternehmen heute bekannt. John hatte sich bereits vor rund zehn Jahren aus dem Unternehmen zurückgezogen.

Visionär in der Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung

„Hans John war nicht nur ein Visionär, sondern auch ein Vorreiter in der Entwicklung von Versicherungskonzepten, insbesondere im Bereich der Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Versicherungsmakler und Finanzdienstleister. Sein Engagement ging weit über die Entwicklung innovativer Produkte hinaus. Der Gedanke eines starken Netzwerks und die Kraft der Gemeinschaft lagen ihm stets am Herzen“, schreibt die Geschäftsführung des Unternehmens in einer Mitteilung.

Ihn hätten die klassische Eleganz eines echten Hamburger Kaufmanns und seine Fähigkeit, mit einer unnachahmlichen Art auf Menschen zuzugehen, ausgezeichnet. Für viele Berufskollegen sei John eine echte Leitfigur gewesen. „Jeder, der Hans gut gekannt hat, weiß, dass man mit ihm herrlich diskutieren, lachen und auch feiern konnte. Ein Makler aus Leidenschaft und ein toller Mensch mit dem Herz am rechten Fleck hat uns verlassen“, schreiben die Geschäftsführer Franziska Geusen, Stefan Hammersen und Marc Hinrichsen.

Trauer auch beim Vermittlerverband AfW

John war auch Gründungs- und Ehrenmitglied des AfW Bundesverband Finanzdienstleistung. Auch dort zeigt man sich bestürzt und spricht von einem großen Verlust. John sei eine herausragende Persönlichkeit und über Jahrzehnte eine prägende Kraft in der Welt der unabhängigen Versicherungsmakler gewesen. Unermüdlich habe er sich für faire Rahmenbedingungen, unternehmerische Freiheit und die Stärkung der unabhängigen Beratung eingesetzt, auch lange Jahre im Beirat des AfW.

AfW-Vorstand Norman Wirth richtet persönliche Worten an den Verstorbenen: „Hans John war für mich persönlich viel mehr als nur ein geschätzter Kollege. Er war ein echter Mentor, der mir vor über 20 Jahren den Zugang zur Branche erleichtert und mich mit seiner Erfahrung und seinem Rat geprägt hat. Sein hanseatischer Humor, seine Loyalität und seine Menschlichkeit werden mir sehr fehlen. Hans John hat den AfW, die Branche und auch mich persönlich nachhaltig beeinflusst — dafür bin ich ihm zutiefst dankbar.“

Alle Erwähnten sprachen den Angehörigen Hans Johns ihr Mitgefühl aus.