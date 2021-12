Hans-Jürgen Glassen: Die USA bleiben führende Wirtschaftsnation

Als weitere Faktoren, die für einen baldigen Aufschwung in den USA sprechen, nennt der Experte steigende Unternehmensgewinne, hohe Cashflows und tiefe Zinsen, die zu einem positiven unternehmerischen Umfeld führen. Dies spiegele sich auch in einer Erholung der Unternehmensinvestitionen wider. Der Arbeitsmarkt profitiere davon gegenwärtig vorerst nur zögerlich, deute aber unter dem Strich eine allmähliche Erholung an.Für das dritte Quartal rechnet Glassen erneut mit einem kräftigen Gewinnwachstum. „In den USA hat nun ein Drittel der S&P 500 Unternehmen die Ergebnisse vorgelegt; 80 Prozent davon haben die Schätzungen übertroffen“. Insgesamt erwartet er für die S&P-500-Unternehmen ein Gewinnplus von 23,3 Prozent und eine Umsatzsteigerung von 8,9 Prozent, nach 48 Prozent und 9,4 Prozent im zweiten Quartal. Das Wachstum werde damit voraussichtlich etwas niedriger ausfallen, sei aber verglichen mit den historischen Durchschnitten weiterhin ansehnlich.Innerhalb der Sektoren rechnet Glassen bei Finanzwerten (plus 48 Prozent) und Industrieunternehmen (plus 43 Prozent) mit den höchsten Gewinnzuwächsen. Gesundheitswerte (plus 4,1 Prozent) und Telekom-Dienstleister (minus 7,1 Prozent) werden nach seiner Schätzung die Schlusslichter bilden.Glassen geht insbesondere bei US-amerikanischen Versorgern, Telekommunikations-Firmen sowie Netzwerk- und Serverausrüstern von steigenden Aktienkursen aus. Auch Energiewerte, die in den vergangenen Monaten schwach abschnitten, gewinnen für Glassen mittlerweile wieder an Attraktivität.„Die führende Rolle der USA in der Weltwirtschaft bleibt vorerst erhalten“, sagt Glassen. Eine Zeitenwende sei trotz der weiter zunehmenden Wirtschaftskraft Chinas gegenwärtig nicht realistisch. „Chinas Leistung im derzeitigen Umfeld wird überschätzt“, so der Kapitalmarktexperte. Insbesondere die Kaufkraft der Chinesen sei im Ganzen nicht so stark, dass das Land in den kommenden zwei bis drei Jahren mit den USA oder Europa konkurrieren könne.