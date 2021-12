Hansa Treuhand beruft Geschäftsführer

Torsten Schlüter und Mark Högerle rücken bei der Hansa Treuhand in die Geschäftsführung vor. Schlüter wird Mitglied der Geschäftsführung bei der Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungsgesellschaft sowie der Hansa Treuhand Finance. Außerdem wird der 46-Jährige die Geschäftsführung bei den geschlossenen Flugzeugfonds (Sky-Cloud-Serie) übernehmen. Schlüter ist bereits seit 1997 bei der Hansa Treuhand.Mark Högerle wird ebenso in die Geschäftsführung der Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungsgesellschaft und Hansa Treuhand Finance berufen. Er ist seit 2009 beim Hamburger Emissionshaus und war bisher für den Vertrieb zuständig. Vor seiner Zeit bei der Hansa Treuhand war der 41-Jährige bereits mehrere Jahre in der Beteiligungsbranche im Produktmanagement und Vertrieb tätig.