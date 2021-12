Hansainvest: Boris Wetzk rückt in Verwaltungsrat auf

Boris Wetzk steigt in den Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft Hansainvest auf. Der 42-Jährige ersetzt damit Gerhard Lenschow, der nach 25 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand geht.Wetzk ist seit 2006 für Hansainvest in Hamburg tätig. Er baute für das Unternehmen die Service-Sparte auf. Derzeit leitet er den Fonds- und Kundenservice für Anleger. Zudem arbeitet er für den luxemburgischen Ableger Hansainvest Lux im Risikomanagement.Neben Wetzk sitzen Jörg W. Stotz und Thomas Gollub im Verwaltungsrat.