Christian Schumacher wird Hansainvest-Geschäftsführer
Die Hansainvest Hanseatische Investment bestellt Christian Schumacher mit Wirkung zum 1. April 2026 zum Geschäftsführer. Der Jurist, der seit Oktober 2025 als Generalbevollmächtigter für die KVG tätig ist, wurde vom Aufsichtsrat ernannt. Das teilt das Unternehmen mit.
Damit erweitert sich die Geschäftsführung von Hansainvest auf vier Personen. Neben Schumacher sind das: Jörg Stotz (Sprecher), Claudia Pauls und Ludger Wibbeke.
Schumacher verantwortet künftig den Bereich Governance. Dieser vereint die Einheiten Investmentrecht, Corporate Law, Steuern, Compliance und Geldwäscheprävention sowie das Risikomanagement und den Datenschutz. Vor seinem Wechsel zur Hansainvest war Schumacher bei Berenberg in Hamburg tätig. Dort verantwortete er die Bereiche Risiko und Finanzen. Zuvor arbeitete er in der Managementberatung sowie für die BMW-Group, unter anderem in den USA.
Gestiegene regulatorische Anforderungen
Schumacher bringt mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Finanzbranche mit. Mit der Erweiterung der Geschäftsführung reagiert die Hansainvest auf die gestiegenen regulatorischen Anforderungen. Der neu geschaffene Governance-Bereich soll die komplexen Strukturen der Geschäftstätigkeiten steuern und bei der Strukturierung sowie im Betrieb von Fondsprojekten unterstützen. Man sei sich sicher, mit diesem Schritt die Verantwortungsbereiche gut zu verteilen, so Unternehmenssprecher Stotz.
Die Hansainvest wurde 1969 gegründet und ist Teil der Signal Iduna Gruppe. Als unabhängige Service-KVG administriert die Hamburger Gesellschaft mit rund 300 Mitarbeitern in 440 Publikums- und Spezialfonds Assets mit einem Bruttofondsvermögen von über 55 Milliarden Euro.