Hansainvest ist vor allem als Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft ( KVG ) bekannt: Das Hamburger Haus legt Fonds für Asset-Manager auf und kümmert sich um die Infrastruktur . Beim neuen Altersvorsorgedepot übernimmt Hansainvest zusätzlich die Rolle des gesetzlichen Anbieters. Jörg Stotz , Sprecher der Geschäftsführung, erklärt im Interview mit DAS INVESTMENT, warum sich das Unternehmen dafür entschieden hat, wie die Zusammenarbeit mit Baader Bank und Investify Tech funktioniert und wie er die Kostenfrage einschätzt.

DAS INVESTMENT: Herr Stotz, welche Rolle nimmt Hansainvest beim Altersvorsorgedepot ein?

Jörg Stotz: Zunächst einmal: Wir begrüßen die Altersvorsorgereform sehr. Zum einen, weil eine stärkere kapitalgedeckte Altersvorsorge Menschen mehr finanzielle Selbstbestimmung, Sicherheit und Würde im Ruhestand ermöglicht und dadurch unsere Gesellschaft insgesamt resilienter macht und langfristig die sozialen Sicherungssysteme entlastet.



Zum anderen haben wir auch ein ökonomisches Interesse daran, an dem Paradigmenwechsel „Altersvorsorge“ zu partizipieren. Der Markt ist riesig: 45 Millionen Menschen sind zulagenberechtigt, und ein Großteil davon wird das Angebot vermutlich nutzen. Unser Geschäftsmodell als Asset Servicer ist indes grundsätzlich auf die Fondsadministration ausgelegt, das heißt, wir sind eine reine Service-KVG und legen Fonds für Asset-Manager auf. Wir bieten aber weder Asset-Management-Lösungen an, noch haben wir einen direkten Zugang zu Endkunden.



Deshalb haben wir uns Anfang des Jahres entschieden, zusätzlich Anbieter im Sinne des Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetzes zu werden. Damit bieten wir unseren Partnern die Übernahme der rechtlichen und technischen Infrastruktur für Administrationslösungen im Altersvorsorgemarkt an.

Heißt das, Sie legen jetzt auch eigene Fonds oder ETFs für das Altersvorsorgedepot auf?

Stotz: In der ursprünglichen Ausrichtung nehmen wir Fonds unserer bestehenden Partner, die bei uns aufgelegt sind, in den Vertrag auf. Sie werden Teil des Depots und dadurch bespart. Wir haben unser Modell nun um die Zielgruppe von Organisationen mit direktem oder indirektem Endkundenzugang erweitert. Hier können auch Fonds Teil des Vertrages werden, die nicht bei der Hansainvest aufgelegt sind, also „fremde“ Fonds.



Wir bemerken zudem eine steigende Nachfrage nach neuen Fondsauflegungen und Anteilklassen, vor allem im ETF-Bereich. Anfang Mai haben wir bereits als erste KVG eine ETF-Anteilklasse zu einem bestehenden Fonds aufgelegt – unabhängig vom Altersvorsorgethema.

“ „Für die App, mit der Sparer künftig ihr Depot einsehen können, haben wir den Arbeitstitel Altersvorfreude im Kopf.“ Jörg Stotz Sprecher der Geschäftsführung bei Hansainvest

Für welche Marktteilnehmer lohnt sich der Einstieg – und für wen eher nicht?

Stotz: Grundsätzlich für alle, die mittelbar oder unmittelbar Zugang zum Endkunden haben. Wer nur eine kleine Kundenzahl betreut, für den rechnet sich eine eigene, gelabelte Lösung kaum – dafür braucht es eine gewisse Anzahl an Altersvorsorgedepot-Verträgen. Wichtig ist außerdem: Für einen Altersvorsorgedepot-Vertrag braucht es zwei Erlaubnisse, eine für den Vertrieb des Vertrages selbst und eine für das Management des Altersvorsorgedepots. Wer beides nicht selbst hat, kann sich aber eines Dritten bedienen; unter anderem hier sehen wir ein verstärktes Interesse von Organisationen, die Zugang zu Sparern haben, aber kein eigenes Fondsmanagement betreiben.

Wie funktioniert das im Hintergrund – Stichwort Baader Bank und Investify Tech?

Stotz: Wir verstehen uns als Orchestrator zwischen drei Parteien. Die Baader Bank übernimmt die Depotführung, Investify Tech die technische Strecke, also Onboarding, App und digitale Kundensicht. Wir koordinieren die Schnittstellen, rechtlich wie inhaltlich. Das ist gesetzlich auch nötig: Der gesamte Abschluss- und Beratungsprozess muss digital abbildbar sein, ebenso die laufende Sicht auf das Kundenportfolio. Für die App, mit der Sparer künftig ihr Depot einsehen können, haben wir den Arbeitstitel Altersvorfreude im Kopf. Den haben wir auch für unser ganzes Vorhaben festgelegt und verfolgen ihn inhaltlich. Ob die App am Ende wirklich so heißen wird, ist offen.

Halten Sie den gesetzlichen Kostendeckel von einem Prozent für das Standarddepot für realistisch?

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Stotz: Ja, das halte ich für durchaus erreichbar und wir gehen davon aus, dass sich die Kosten für das Standarddepot deutlich unter einem Prozent bewegen werden. Wir sprechen hier über ein klar abgegrenztes Angebot aus zwei Fonds, das heißt Ogaws mit niedrigerer Risikoklasse und etwas höherer Risikoklasse. Das ist gesetzlich vorgegeben. Unser Standarddepot wird aus einem geldmarktnahen Fonds und einem Mischfonds bestehen. Beide legen wir ohnehin schon auf, zusätzliche Vertriebskosten kalkulieren wir hier nicht ein. Wichtig ist zu verstehen: Insgesamt gibt es beim Altersvorsorgedepot-Vertrag vier Kostenkomponenten: Fondskosten, Transaktionskosten, Vertriebskosten und die Kosten für den Altersvorsorgedepot-Vertrag selbst.

Fondslösung, Portfoliolösung, freie Wahl: Welche Produktvariante wird sich beim Altersvorsorgedepot durchsetzen?

Stotz: Wir bieten die Fonds- und die Portfoliovariante an. Zum besseren Verständnis: Bei der Fondsvariante in unserer Definition handelt es sich um Fonds eines Asset Managers bei einer KVG. Bei der Portfoliovariante handelt es sich um Fonds verschiedener Asset Manager und KVGen. Das Portfolio, oder besser die Portfolios, werden sich je nach Produktausgestaltung im Zeitablauf und der Risikoneigung des Sparers verändern; meist von risikoreicher zu risikoärmer. Die dritte, komplett freie Variante bieten wir bewusst nicht an.



Ich glaube, dass sich vor allem die Fonds- und Portfoliovariante durchsetzen werden – schon, weil das Thema ohne Beratung recht komplex ist. Wer sich aus einer Vielzahl von Fonds selbst etwas zusammenstellt, handelt eigenverantwortlich – im Zweifel für einen langen Zeitraum – beim Ansparen für ein auskömmliches Depot im Alter.

“ „Der direkte Kundenkontakt ist die Expertise unserer Partner.“ Jörg Stotz Sprecher der Geschäftsführung bei Hansainvest

Bleibt Hansainvest damit im B2B-Geschäft, oder rücken Sie näher an den Endkunden?

Stotz: Wir kommen in eine B2B2C-Rolle. Unsere direkte Zielgruppe bleibt der institutionelle Partner, also der Asset Manager, die Vertriebsorganisationen, Maklerpools oder andere Gesellschaften. Deren Kunden schließen den Vertrag zwar mit uns ab, ein eigenes Endkundengeschäft betreiben wir aber nicht. Der direkte Kundenkontakt ist die Expertise unserer Partner.

Worauf sollten Berater und Maklerpools beim Thema besonders achten?

Stotz: Das hängt stark von der eigenen Zielgruppe ab. Für einzelne Vermittler mit wenigen Kunden lohnt sich meist keine eigene, gelabelte Lösung – dafür braucht es Stückzahl. Für größere Vertriebsorganisationen stellt sich eher die Frage, ob sie eine eigene Lösung aufbauen oder sich, wie beispielsweise bei einem Versicherungsvertrag, aus einem bestehenden Angebot bedienen. Am Ende ist das Altersvorsorgedepot ein beratungsintensives Produkt: Wer 40 oder 45 Jahre anspart, muss von der gewählten Lösung überzeugt sein. Deshalb zählt lösungsorientierte Beratung, nicht der reine Produktverkauf.

Wie ordnen Sie das Altersvorsorgedepot im Vergleich zu Riester ein?

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Stotz: Der wichtigste Unterschied ist der Wechsel hin zur Kapitalmarktorientierung ohne hundertprozentige Kapitalgarantie. Das senkt die Kosten und erhöht die Renditechancen. Die Zahl der Förderberechtigten steigt ebenfalls. Hinzu kommt: Es gibt keinen Zwang zur lebenslangen Verrentung, stattdessen ist auch ein Auszahlplan möglich. Und der Staat bezuschusst die Einzahlungen mit 30 bis 50 Prozent, je nach Höhe des monatlichen Sparbeitrages – eine Rendite, die beachtlich ist. Das ist tatsächlich ein Paradigmenwechsel für die ganze Branche, und ich glaube, dass sich dadurch auch das Verhältnis der Deutschen zum Kapitalmarkt positiv verändern wird.

Riester ist bei vielen Verbrauchern in Verruf geraten – ein teures Produkt mit wenig Rendite. Sind solche Vorbehalte beim Altersvorsorgedepot schon ausgeräumt?

Stotz: Solche Vorbehalte gibt es sicher noch. Riester wurde vor allem durch die Kapitalgarantie teuer: Anbieter mussten dafür Eigenkapital hinterlegen und eher risikoarme Produkte anbieten, unabhängig vom Alter des Sparers. Beim Altersvorsorgedepot fällt dieser Zwang weg. Ich glaube aber, dass es vor allem um ein Finanzbildungsthema geht: Wenn man aktuellen Umfragen glaubt, hat sich bislang nur ein Viertel der Bevölkerung mit der Reform beschäftigt. Wer langfristig denkt, für den zahlt sich der Kapitalmarkt erfahrungsgemäß aus – das zeigt auch das Beispiel Schweden, das seine Rente in der ersten Säule schon lange kapitalmarktorientiert organisiert.

Was fehlt aus Ihrer Sicht noch, damit der Markt vollständig starten kann?

Stotz: Es fehlen noch einzelne Rechtsverordnungen, und viele Detailfragen sind offen. Wir bewegen uns hier wirklich auf einer grünen Wiese: Es geht nicht mehr nur darum, dass ein Fonds oder ein Depot vertrieben wird, sondern ein ganz neues Vertragssystem mit Depot, Fonds und staatlicher Förderung. Das ist ein komplett neues Ökosystem, das die Branche gerade erst aufbaut.

Wie lange verfolgen Sie das Thema bei Hansainvest schon?

Stotz: Beschäftigt haben wir uns damit schon seit Beginn der Diskussion um die Reform der privaten Altersvorsorge, konkret geworden ist es aber erst, als die gesetzlichen Eckpunkte feststanden. Anfang des Jahres haben wir entschieden, welche Rolle wir einnehmen wollen. Ich habe den Eindruck, dass das Thema in unserem ganzen Haus mit viel Begeisterung vorangetrieben wird – keine Pflichtübung, sondern ein Thema mit echtem Engagement und hoher Motivation der Kolleginnen und Kollegen.