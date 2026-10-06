Geschäftsführer Jörg Stotz über Hansainvests Pläne zum AVD
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Hansainvest ist vor allem als Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) bekannt: Das Hamburger Haus legt Fonds für Asset-Manager auf und kümmert sich um die Infrastruktur. Beim neuen Altersvorsorgedepot übernimmt Hansainvest zusätzlich die Rolle des gesetzlichen Anbieters. Jörg Stotz, Sprecher der Geschäftsführung, erklärt im Interview mit DAS INVESTMENT, warum sich das Unternehmen dafür entschieden hat, wie die Zusammenarbeit mit Baader Bank und Investify Tech funktioniert und wie er die Kostenfrage einschätzt.
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