Hansainvest legt einen Eltif ohne Mindestanlage auf. Der Rockphant Eltif 1 macht PE-Investments für mehr Anleger zugänglich – depotfähig und ohne Mindestanlagesumme.

Nach diesen fünf Kriterien bewertet Scope nun Private-Debt-Manager

Hansainvest hat den Rockphant Eltif 1 aufgelegt. Der Fonds ist der erste in Deutschland als semi-offener Publikums-AIF strukturierte Eltif (European Long-term Investment Fund) und verzichtet auf eine Mindestanlagesumme für Investoren.

Das Produkt entsteht aus der Zusammenarbeit zwischen der Hamburger Service-KVG Hansainvest und der HMW Emissionshaus aus Pullach als Fondsberater. Diese Struktur wird laut eigenen Aussagen erstmals bei einem deutschen Eltif angewendet.

Der Rockphant Eltif 1 investiert als Private-Equity-Dachfonds in Private-Equity- und Venture-Capital-Zielfonds aus der Europäischen Union. Die Zielfonds können sowohl auf dem Primär- als auch Sekundärmarkt erworben werden. Co-Investments sind zur Portfoliodiversifikation vorgesehen.

Fokus auf Deep Tech und Digitalisierung

Der Fokus liegt auf kleineren und mittleren Unternehmen in Europa, insbesondere in den Bereichen Digitalisierung und Deep Tech, Life Science, Material- und Umwelttechnik, Automatisierungstechnik und Robotik.

Das Produkt richtet sich ohne Mindestanlagesumme an private und institutionelle Investoren. Verwahrstelle für das Sondervermögen ist Hauck Aufhäuser Lampe.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Der Eltif weist eine Mindesthaltefrist von fünf Jahren auf. Danach sind Rücknahmen unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Die Laufzeit erstreckt sich bis zum 30. September 2040 und kann zweimal um je zwei Jahre verlängert werden. Als Eltif ist der Fonds depotfähig.

„Der Eltif befähigt viele Privatanleger erstmals dazu, ihr Portfolio um illiquide Renditequellen zu erweitern – und gleichzeitig Europas Unternehmen auf die Zukunft vorzubereiten“, erklärt Ludger Wibbeke, Vorstand der Hansainvest.

Chancen und Risiken von Private Equity

Private Equity als Anlageklasse zeichnet sich durch längere Haltedauern und eingeschränkte Liquidität aus. Historisch haben Private-Equity-Investments oft höhere Renditen als öffentliche Märkte erzielt, unterliegen jedoch auch spezifischen Risiken.

Zu diesen Risiken gehören die eingeschränkte Liquidität, Bewertungsintransparenz, Gebührenstrukturen und die Zyklizität der Anlageklasse. Die Mindesthaltefrist von fünf Jahren erfordert eine entsprechende Anlagedauer von Investoren.

Deutschland liegt bei alternativen Investments im europäischen Vergleich zurück. Eine Ausweitung des Eltif-Angebots könnte sowohl die Diversifikationsmöglichkeiten für Anleger erweitern als auch zusätzliches Kapital für europäische Unternehmen mobilisieren.