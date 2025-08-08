Hansainvest legt deutschen Eltif ohne Mindestanlage auf
Hansainvest hat den Rockphant Eltif 1 aufgelegt. Der Fonds ist der erste in Deutschland als semi-offener Publikums-AIF strukturierte Eltif (European Long-term Investment Fund) und verzichtet auf eine Mindestanlagesumme für Investoren.
Das Produkt entsteht aus der Zusammenarbeit zwischen der Hamburger Service-KVG Hansainvest und der HMW Emissionshaus aus Pullach als Fondsberater. Diese Struktur wird laut eigenen Aussagen erstmals bei einem deutschen Eltif angewendet.
Der Rockphant Eltif 1 investiert als Private-Equity-Dachfonds in Private-Equity- und Venture-Capital-Zielfonds aus der Europäischen Union. Die Zielfonds können sowohl auf dem Primär- als auch Sekundärmarkt erworben werden. Co-Investments sind zur Portfoliodiversifikation vorgesehen.
Fokus auf Deep Tech und Digitalisierung
Der Fokus liegt auf kleineren und mittleren Unternehmen in Europa, insbesondere in den Bereichen Digitalisierung und Deep Tech, Life Science, Material- und Umwelttechnik, Automatisierungstechnik und Robotik.
Das Produkt richtet sich ohne Mindestanlagesumme an private und institutionelle Investoren. Verwahrstelle für das Sondervermögen ist Hauck Aufhäuser Lampe.
Der Eltif weist eine Mindesthaltefrist von fünf Jahren auf. Danach sind Rücknahmen unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Die Laufzeit erstreckt sich bis zum 30. September 2040 und kann zweimal um je zwei Jahre verlängert werden. Als Eltif ist der Fonds depotfähig.
„Der Eltif befähigt viele Privatanleger erstmals dazu, ihr Portfolio um illiquide Renditequellen zu erweitern – und gleichzeitig Europas Unternehmen auf die Zukunft vorzubereiten“, erklärt Ludger Wibbeke, Vorstand der Hansainvest.
Chancen und Risiken von Private Equity
Private Equity als Anlageklasse zeichnet sich durch längere Haltedauern und eingeschränkte Liquidität aus. Historisch haben Private-Equity-Investments oft höhere Renditen als öffentliche Märkte erzielt, unterliegen jedoch auch spezifischen Risiken.
Zu diesen Risiken gehören die eingeschränkte Liquidität, Bewertungsintransparenz, Gebührenstrukturen und die Zyklizität der Anlageklasse. Die Mindesthaltefrist von fünf Jahren erfordert eine entsprechende Anlagedauer von Investoren.
Deutschland liegt bei alternativen Investments im europäischen Vergleich zurück. Eine Ausweitung des Eltif-Angebots könnte sowohl die Diversifikationsmöglichkeiten für Anleger erweitern als auch zusätzliches Kapital für europäische Unternehmen mobilisieren.