Ab 2026: Hansainvest startet mit aktiven ETFs
Hansainvest will Fondsinitiatoren ab 2026 ermöglichen, aktiv gemanagte ETFs aufzulegen. Das geht aus dem Kundenmagazin „Yellow Pages“ hervor. Damit reagiert das Hamburger Unternehmen auf die aktuelle Marktentwicklung: Innerhalb von zehn Jahren hat sich der Marktanteil passiver ETFs in Europa nach Zahlen des europäischen Fondsverbands Efama auf rund 30 Prozent fast verdreifacht. Allein im vergangenen Jahr verzeichneten Aktien-ETFs Nettozuflüsse von 192 Milliarden Euro, während klassische Aktienfonds 51 Milliarden Euro verloren.
Aktive ETFs als Mittelweg
Hansainvest will sich auf die Auflage von ETFs konzentrieren, die Elemente des aktiven Managements aufweisen. Diese verbinden die Vorteile beider Welten: die Flexibilität aktiven Managements mit den strukturellen Vorteilen börsengehandelter Fonds.
Für Anleger bedeutet das vor allem Kostenvorteile. Im Vergleich zu klassischen Investmentfonds entfallen Ausgabeaufschläge und Bestandsprovisionen. Asset Manager erhalten durch aktive ETFs Zugang zu neuen Kundengruppen. Auf der Privatkundenseite sind das vor allem Selbstentscheider, die über Neobroker oder Direktbanken investieren – ein wachsender Markt, der über den klassischen Fondsvertrieb schwer erreichbar ist. Institutionelle Investoren nutzen aktive ETFs laut Umfragen als taktische Positionen bei Marktschwankungen.
Ergänzung zu aktiven Fonds
Die Befürchtung, dass günstigere ETFs das eigene Geschäft kannibalisieren könnten, teilt man bei Hansainvest nicht. Stattdessen verstehe man sich als Lösungsanbieter und wolle mit dem Angebot diesem Anspruch und dem Anspruch der Fondspartner gerecht werden. Fondsinitiatoren könnten ihre Strategien so parallel anbieten – als klassischen Fonds und als aktiven ETF. Solche Modelle sind an den Märkten bereits etabliert.