Hanse Merkur beteiligt sich an PKV-Spezialvertrieb Impuls

„Mit unserem finanziellen Engagement begleiten wir Impuls aktiv bei der Weiterentwicklung seines Vertriebsmodells in unserem Kerngeschäftsfeld Personenversicherungen“, erklärt Fritz Horst Melsheimer, Vorstandsvorsitzender der Hanse Merkur. „Eine Mehrheits- oder gar Managementbeteiligung streben wir in keinem Fall an.“ Die unternehmerische Entscheidungsfreiheit verbleibe beim Management des Spezialvertriebes. Ein Strafverfahren gegen die drei Vorstände der Impuls AG war kürzlich nach Geldbußen in Höhe von 175.000 Euro von der Staatsanwaltschaft Augsburg eingestellt worden. Ende 2008 war der Vertrieb aufgrund einer Gruppe von Service-Managern, die fälschlicherweise als Selbstständige geführt wurden, ins Visier der Staatsanwaltschaft geraten. Impuls hatte mit der Staatsanwaltschaft kooperiert und Lohnsteuer- und Sozialversicherungsbeiträge in Millionenhöhe nachträglich beglichen.