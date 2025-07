Die Hanse Merkur Holding firmiert künftig in der europäischen Rechtsform SE. Damit möchte der Versicherer das internationale Wachstum, vor allem in der Reiseversicherung forcieren.

Am Unternehmenssitz in Hamburg und auch den Gremienstrukturen soll sich durch die Umfirmierung nichts ändern.

Die Holding der Hanse Merkur hat ihre Gesellschaftsform geändert und firmiert seit dem 24. Juli als Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea – SE). Mit dem Wechsel will das Unternehmen nach eigenen Angaben seinen Fokus auf ein stärkeres internationales Wachstum unterstreichen – insbesondere im Segment der Reiseversicherungen.

Reiseversicherungsmarkt in Europa im Blick

Der Rechtsrahmen der SE sei im europäischen Wirtschaftsraum einheitlich und es bestehe somit eine höhere Vertrautheit mit dieser Rechtsform als mit der Rechtsform der deutschen Aktiengesellschaft. Konkretes Ziel laut Hanse Merkur ist es, mit der neuen Rechtsform europaweit vor allem im Bereich der Reiseversicherungen zu wachsen. „Nachdem wir hier in unserem Kernmarkt Deutschland die Markführerschaft erreicht haben, sehen wir Potenzial für künftiges Wachstum auf internationaler Ebene, vor allem in der EU“, sagt der Vorstandsvorsitzende Eberhard Sautter.

Unternehmenssitz der Hanse Merkur Holding SE ist weiterhin Hamburg. An den bestehenden Beziehungen zu Kunden, Geschäftspartnern oder Mitarbeitenden ändert sich laut Hanse Merkur durch die Umwandlung nichts. Auch Unternehmenssitz, Vorstand und Aufsichtsrat sollen unverändert bleiben.

Weitere Expansion in Vorbereitung

Auf Nachfrage von DAS INVESTMENT nannte eine Sprecherin der Hanse Merkur die Umfirmierung den nächsten evolutionären Schritt für das Unternehmen im Verständnis als mittelständischer Versicherer. Die Vorbereitungszeit der Maßnahme habe dabei rund ein Jahr gedauert.

Die Hanse Merkur ist bisher schon in zahlreichen europäischen Ländern aktiv. Dabei betreibt das Unternehmen in einigen Ländern wie Österreich und der Schweiz eigene Verkaufsbüros, in anderen wie Italien ist es per Niederlassungsfreiheit geschäftlich vertreten. Man sei dieses Jahr noch in der Vorbereitung, ein weiteres Land als Markt zu erschließen, so die Sprecherin.

Trotz Rekordzahlen ist das Geschäftsfeld Reiseversicherung allerdings vergleichsweise klein. Im April des Jahres vermeldete die Hanse Merkur für 2024 ein Plus von 9,0 Prozent bei den Beiträgen auf 318,1 Millionen Euro.

Hintergrund AG und SE

Unternehmen in Deutschland stehen bei einer Wachstumsstrategie oder Restrukturierung immer häufiger vor der Wahl zwischen der klassischen deutschen Aktiengesellschaft (AG) und der europäischen Societas Europaea (SE). Was sind die zentralen Unterschiede?

Die AG eignet sich vor allem für größere Unternehmen mit signifikantem Kapitalbedarf. Charakteristisch sind:

Nationale Rechtsform: Die AG ist nach deutschem Recht organisiert und im deutschen Handelsregister eingetragen.

Organstruktur: Gesetzlich vorgeschrieben ist das dualistische System mit Vorstand, Aufsichtsrat und Hauptversammlung.

Mitbestimmung: Ab einer bestimmten Mitarbeiterzahl greifen die umfassenden deutschen Regeln zur Arbeitnehmermitbestimmung.

Haftungsbeschränkung: Aktionäre haften ausschließlich mit ihrer Einlage.

Mindestkapital: 50.000 Euro.

Börsennotierung: Möglich, aber nicht zwingend.

Die SE ist ein Produkt europäischen Rechts und seit 2004 für Unternehmen wählbar, die grenzüberschreitend innerhalb der EU tätig sind. Ihre Besonderheiten: