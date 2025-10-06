Folke Tedsen muss lachen, wenn er an seine Bewerbung im Jahr 1978 zurückdenkt. „Kein Mensch in meinem Bekanntenkreis kannte die Hansemerkur", erzählt er. Nur durch Zufall – die Schwester der Freundin seines Bruders arbeitete dort – landete er bei dem kleinen, „verschlafenen“ Krankenversicherer.

Einst ein unbekanntes Unternehmen

200 Bewerbungen auf einen Ausbildungsplatz, das war normal. Die Baby-Boomer

kämpften um jeden Job, die Arbeitgeber konnten sich die Besten aussuchen. Bei einem anderen Hamburger Unternehmen wurde er „ziemlich arrogant“ behandelt. Bei der Hansemerkur war jedoch alles anders: „Cola und Kekse standen auf dem Tisch. Ich fühlte mich sofort wertgeschätzt“, erzählt Tedsen. Der heute 63-Jährige bekam die Ausbildungsstelle und blieb – bis auf eine kurze Unterbrechung – bis heute.

Wenn der HSV-Fan ins Hamburger Volksparkstadion geht, wird ihm diese lange Geschichte bewusst. Die Hansemerkur ist seit einigen Jahren Hauptsponsor des Vereins: „Als Kind stand ich ehrfürchtig vor dieser riesigen Kulisse. Gehe ich heute ins Volksparkstadion und sehe überall Hansemerkur, finde ich es toll, ein kleiner Teil dieser Firma zu sein.“

Was der jungen Mitarbeiterin wichtig ist

Die Hansemerkur unbekannt? Antonia Brunkhorst, die beim Gespräch in der

Hamburger Konzernzentrale neben Tedsen sitzt, kann sich das kaum vorstellen.

Als sich die 22-jährige duale Studentin vor drei Jahren bewarb, war das Unternehmen als Reiseversicherungs-Marktführer und aufgestiegen in die Top Ten des deutschen PKV-Markts längst eine Hausnummer. „150 Jahre – diese Zahl beeindruckt mich“, so Brunkhorst.

Sicherheit und Stabilität sind der jungen Mitarbeiterin sehr wichtig, wie sie sagt. So war auch die Übernahmezusage noch während des Studiums keine Überraschung. Das Unternehmen übernimmt fast alle Absolventen. Für Tedsens Generation war diese Jobgarantie noch undenkbar. Brunkhorst pendelt täglich über eine Stunde nach Hamburg, Homeoffice ist da ein Muss. Aber das Klischee von der freizeitfixierten Generation Z? Trifft auf sie nicht zu. „Ich will Veränderungen bei Themen wie KI, Digitalisierung oder neue Märkte in Zukunft mitgestalten“, sagt sie.

Wie sich die Wahrnehmung im Markt verändert hat

Altersmäßig zwischen den beiden liegt Vera Scheuermann. Die Leiterin des Online-

und internationalen Vertriebs ist 47 Jahre alt und kam 2014 von der Deutschen Bahn zur Hansemerkur. „Deren Vertriebler fielen mir schon bei der Bahn auf“, erinnert sie sich. „Freundlich, kompetent – die wussten, wovon sie reden.“ Ansonsten kannten damals in ihrer süddeutschen Heimat viele die Hansemerkur nicht, erzählt sie.

Ihre europäischen Kollegen nutzen das Jubiläumslogo gern als Verkaufsargument. Denn damit können sie zeigen, dass man kein kleines Start-up ist, sondern ein alteingesessenes

Unternehmen – „das schon 150 Jahre verlässlich an der Seite seiner Kunden steht“, so Scheuermann. Tradition und Innovation – für sie ist das kein Widerspruch, sondern ein Wettbewerbsvorteil. „Was die Hansemerkur auszeichnet, ist das Grundverständnis vom ehrbaren Kaufmann. Aus diesem Leitmotiv heraus versuchen wir uns stetig weiterzuentwickeln.“

Wie im Jahr 1875 alles begann

Das Unternehmensmotto „Hand in Hand ist Hansemerkur“ zieht sich heute durch

die gesamte Markenkommunikation. Es steht für Gemeinschaft und partnerschaftliche

Zusammenarbeit – Werte, die schon bei der Gründung zentral waren. Dabei hat sich fast alles verändert: Name, Struktur, Geschäftsfelder, Gebäude, Logos. Nur der Grundgedanke blieb derselbe – die Solidargemeinschaft.

So sahen die Firmenursprünge aus. Das Haus in der

die Stütze der Kranken residierte, @HanseMerkur

Alles begann am 13. Mai 1875, als neun Männer in Stellingen, damals noch vor den Toren Hamburgs, den „Kranken- und Sterbe-Unterstützungsverein für Stellingen, Langenfelde, Eidelstedt und Lokstedt“ gründeten. Die „Stütze der Kranken“, wie der Verein in einer Zeit ohne staatliche Absicherung genannt wurde, war eine Selbsthilfeeinrichtung von Handwerkern für Handwerker – sechs Jahre vor Bismarcks Sozialversicherung.

Wegen der Ursprünge im Schuhhandwerk hieß sie im Volksmund auch „Schusterkasse“. Dieser Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit wurde zur Keimzelle der heutigen Hansemerkur. Die Verwaltung zur damaligen Zeit war simpel: Der Vorsitzende arbeitete zu Hause, fünf Boten zogen von Haus zu Haus die Beiträge ein, das Geld lagerte in einer Eisenkiste im Schlafzimmer des Kassierers.

Wechselvolle Geschichte

Auf die schwere Wirtschaftskrise nach dem Gründerboom des Deutschen Reichs folgte 1892 die Cholera-Epidemie in Hamburg. Die „Stütze“ zahlte hohe Leistungen aus und musste kreativ werden, um zu überleben: Sie veranstaltete Wohltätigkeitsbälle mit Maskerade. Fundraising auf Hamburger Art könnte man dazu sagen.

Der Erste Weltkrieg dezimierte die Mitgliederzahl, der Hungerwinter 1917 und die Spanische Grippe verschärften die Lage. Paradoxerweise brachte die große Inflation der 1920er Jahre dann einen Aufschwung: Wohlhabende Menschen, die bisher ihre Arztrechnungen aus eigener Tasche bezahlt hatten, suchten nun nach Versicherungsschutz, weil das Geld dafür nicht mehr reichte. Die Weltwirtschaftskrise 1929 beendete diese Phase abrupt. Etliche Private Krankenversicherer (PKV) mussten schließen oder fusionieren.

Die „Stütze“ überlebte durch einen klugen Schachzug: 1931 ging sie eine Arbeitsgemeinschaft mit den Hanseatischen Ersatzkassen (HEK) ein – und stellte so die Weichen für die Zukunft. Die Nationalsozialisten erleichterten 1933 Angestellten den Zugang zur PKV. Die Zahlen explodierten: von zwei Millionen Privatversicherten 1925 auf zehn Millionen bei Kriegsausbruch. Auch die Hanseatische profitierte: Die Mitgliederzahl

wuchs von nur 908 im Jahr 1931 auf 57.000 im Jahr 1937.

In diesm Jahr bezog das Unternehmen erstmals ein eigenes Verwaltungsgebäude – eine

Villa in der Neuen Rabenstraße, nur wenige Meter vom heutigen Hauptsitz entfernt.

In diese Zeit fällt auch die erste Verwendung des Namens „Merkur“: Die HEK übernahm 1940 die „Merkur Ersatzkasse Nürnberg“, deren Kooperationspartner „Privatkrankenkasse Merkur Nürnberg“, ging an die Hanseatische. Diese hieß fortan

Hanseatische Krankenversicherung von 1875 Merkur a. G. zu Hamburg.

Frauen übernehmen das Ruder

Der Zweite Weltkrieg veränderte das Unternehmen grundlegend. Fast die Hälfte

der männlichen Beschäftigten wurde zur Wehrmacht eingezogen. „Um sie zu ersetzen,

wurden vermehrt Frauen eingestellt. Der Frauenanteil stieg bis Kriegsende von zuvor rund einem Viertel auf zwei Drittel, heißt es in der Firmenchronik, die in diesem Jahr aus Anlass des Jubiläums herausgegeben wurde.

Nach dem Krieg gehörte Hamburg zur britischen Besatzungszone. Führungskräfte der Versicherungswirtschaft mussten sich einem Entnazifizierungsverfahren unterziehen. Bei der Hanse wurde 1946 der Vorstandsvorsitzende wegen seiner NSDAP-Mitgliedschaft entfernt.

Mit der Währungsreform 1948 und der Gründung der Bundesrepublik kam das Wirtschaftswunder. Zwischen 1950 und 1960 verdoppelte sich die Zahl der Versicherten

bei Hanseatischer und Hanse. Der PKV-Markt war damals zersplittert – zu Beginn der 1950er Jahre gab es in Deutschland 100 private Krankenversicherer, davon 94 Versicherungsvereine. Eine Konsolidierungswelle begann, bei der die Hamburger Unternehmen aktiv mitwirkten.

Name Hansemerkur ensteht durch eine Fusion

1969 kam es dann zur entscheidenden Fusion: Aus Hanseatischer und Hanse entstand am 22. Juni die Hanse-Merkur Krankenversicherung a.G. mit fast 600.000 Versicherten und Prämieneinnahmen von 83 Millionen D-Mark – Rang zehn im deutschen PKV-Markt. „Zwei Unternehmen mit sehr ähnlichem Geschäftsmodell fanden zueinander“, beschreibt

die Chronik diesen Meilenstein. „Und weil beide Verwaltungsgebäude direkt nebeneinander lagen, mussten nur ein paar Löcher in die Wände geschlagen werden, um die räumliche Verbindung herzustellen.“

Die neue sozialliberale Bundesregierung schränkte ab 1969 den Zugang zur PKV stark ein: Rentner, Landwirte und Studenten mussten in die gesetzliche Kasse. Die PKV verlor rund ein Drittel ihres Bestands, die Zahl der Anbieter sank auf unter 40 Mitte der 1970er Jahre. Die Hansemerkur überstand diese politischen Eingriffe besser als andere, weil sie verstärkt auf Zusatzversicherungen setzte und ihre guten Verbindungen zu DAK

und HEK nutzte.

1972 gelang ein Marketing-Coup: Die Hansemerkur wurde offizieller „Olympia-Krankenversicherer“ der Münchner Spiele. Über 20.000 Athleten, Journalisten

und Zuschauer bekamen Auslandsreise-Krankenschutz. Der perfekte Türöffner

für neue Geschäftsfelder, die in den 1970ern erschlossen wurden.

Die Hauptverwaltung Anfang der 1980er-Jahre,

@ HanseMerkur

Erfolge in den vergangenen Jahrzenten

Nach dem Mauerfall erhielt das Unternehmen Ende März 1990 als erster westdeutscher Versicherer die Zulassung für den Vertrieb von Versicherungen auf dem Gebiet der DDR. 1993 bezog das Unternehmen seine neue Hauptverwaltung am Siegfried-Wedells-Platz. Der Neubau integrierte denkmalgeschützte Villen und das ehemalige Gästehaus des Hamburger Senats in ein modernes Bürogebäude.

Seit der Jahrtausendwende stellt sich der Traditionsversicherer breiter auf. Neue Sparten kamen dazu, alte wurden ausgebaut. Besonders erfolgreich entwickelte sich die Reiseversicherung, die heute mit 318 Millionen Euro Prämienvolumen den deutschen Markt anführt.

Ein weiterer Wachstumstreiber sind strategische Partnerschaften mit Unternehmen außerhalb der Versicherungsbranche. Die 2004 gestartete Kooperation

mit der Optikerkette Fielmann umfasst mittlerweile neun Millionen Verträge. Die Geschäftszahlen spiegeln diese Expansion wider: Die Beitragseinnahmen

stiegen von 475 Millionen Euro im Jahr 2000 auf 2,9 Milliarden Euro in 2024.

Auch digital war die Hansemerkur früh dran. 2011 führte sie die erste Rechnungs-App der Branche ein, heuteläuft die Schadenbearbeitung bis zu 80 Prozent automatisiert ab. Neue Geschäftsfelder wie die seit 2019 aufgebaute Tierversicherung sollen das weitere

Wachstum stützen. Hier geht es auch vermehrt um die Internationalisierung des Geschäfts.

Was sich ändert und was bleibt

Das rasante Wachstum hat seinen Preis. Tedsen, heute Leiter des Leistungs- und

Gesundheitsmanagements, spürt es täglich: „Früher kannte ich 80 Prozent der

Kollegen, heute vielleicht jeden Dritten.“ Dennoch zählt für ihn Kontinuität: „Das

wichtigste Unternehmensziel für uns ist, dass wir unsere Selbstständigkeit bewahren. Dass wir nicht in Schieflage geraten und von irgendeinem ausländischen oder großen deutschen Konzern übernommen werden.“

Tedsen sieht sich dabei als typischen Vertreter seiner Generation: „Wir wollten vorankommen, Geld verdienen. Ein schickes Auto, schickes Zuhause – das zählte damals.“

In vier Jahrzehnten erlebte er einen grundlegenden Kulturwandel. „Der erste Vorstandsvorsitzende, den ich kennengelernt habe, der war noch alte Schule, eine Respektsperson. Den hat man nicht mal einfach so auf dem Flur angequatscht.“ Heute sei das anders: „Wir haben überhaupt keine Berührungsängste hier. Jeder redet hier mit jedem, vom Vorstand bis zum Azubi. Der Vorstand isst meistens bei uns sogar unten mit im Mitarbeiterrestaurant.“

Diese Offenheit prägt auch die Zusammenarbeit zwischen den Generationen. Brunkhorst, die nach ihrem Bachelorabschluss als Kalkulatorin in der Produktentwicklung arbeiten wird, erlebt es gerade selbst: „Ich werde gerade von

einem Kollegen eingearbeitet, der demnächst in den Ruhestand verabschiedet wird. Wir arbeiten Hand in Hand zusammen“ – ein Generationswechsel, der für sie völlig natürlich abläuft. Die Unternehmenskultur bezeichnet sie als „familiär, aber nicht verstaubt“.

DAS INVESTMENT-Redakteur Bastian Hebbeln (vorne) traf Folke Tedsen, Vera Scheuermann und Antonia Brunkhorst (v. l.) zum Gespräch in der Unternehmenszentrale, @ Michaela Kuhn

Was den Mitarbeitern wichtig ist

Auch Scheuermann lobt die Kultur, sieht aber durchaus Herausforderungen. „Mir ist es wichtig, dass ich meinen Job mit meinem Leben vereinbaren kann – und die Chance habe ich hier.“ Trotzdem ist ihr die Präsenz in der Zentrale wichtig – so sucht sie wann immer es möglich ist den persönlichen Austausch. „Ich glaube, es ist relativ normal, dass es auch mal zu Reibungen kommt. Alles andere wäre auch seltsam, wenn sich ein Unternehmen verändert und wächst.“ Entscheidend sei, dass die Grundwerte erhalten blieben. „Es sind fest verankerte Werte, die über alle Generationen geteilt werden“, sagt sie.

Scheuermann berichtet von einer hohen generationenübergreifenden Durchlässigkeit in ihrem internationalen Arbeitsbereich. Auch das Netzwerken innerhalb des Unternehmens werde immer wichtiger. Ihr Alltag ist geprägt von der Zusammenarbeit mit europäischen Partnern und dem Aufbau neuer Märkte. Dabei merkt sie, wie wichtig die Unternehmenskultur für den Geschäftserfolg ist: „Unsere Partner spüren sofort, wie

wir ticken“, sagt sie. „Diese Atmosphäre überträgt sich – echte Partnerschaft

eben, Hand in Hand.“