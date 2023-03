HanseMerkur Trust AG Fokussiert auf Absolute Return und Wertsicherung

Für institutionelle Kunden entwickelt und verwaltet sie anlegerspezifische Spezial- und Publikumsfonds. Die Publikumsfonds eignen sich auch für Privatanleger zum Vermögensaufbau. Dabei orientieren sich die Fondslösungen im Schwerpunkt an einer Investmentphilosophie, die den Fokus auf das Erwirtschaften der Zielrendite (Absolute Return) und auf den Schutz des Vermögens (Wertsicherung) legt. Die Absolute Return-Strategien bieten aktives, risikobewusstes Fondsmanagement ohne Orientierung an Markt- oder Indexbenchmarks, um unseren Kunden die Erreichung ihrer absoluten Renditeziele zu ermöglichen. Die Wertsicherungsstrategien sind regelbasiert, prognosefrei und maßgeschneidert, um das Anlagerisiko transparent, verlässlich und anlegerindividuell zu kontrollieren. Abgerundet wird das Leistungsspektrum durch ausgewählte Lösungen in den Bereichen Risikomanagement und Nachhaltigkeit.

Wir verstehen Nachhaltigkeit als die Grundlage von langfristigem Wachstum und Wertsicherung. Ökologische, sozial- und führungsinduzierte Risiken (Environment, Social, Governance (ESG)) beeinflussen zunehmend die ökonomische Werthaltigkeit von Investitionen. Jedes uns anvertraute Spezialfondsmandat richten wir gemäß individuellen Nachhaltigkeitskriterien so aus, dass die Ziele und Werte des Anlegers optimal umgesetzt werden. Unsere ESG-Publikumsfonds erfüllen eine Vielzahl normbasierter Screenings (z.B. UN Global Compact) und tragen das FNG-Nachhaltigkeitssiegel. Die HanseMerkur Trust AG ist Unterzeichner der Principles for Responsible Investment. Darüber hinaus ist die HanseMerkur Gruppe Teil der von der Vereinten Nationen einberufenen Net-Zero Asset Owner Alliance (AOA). Ziel dieses Netzwerks der weltweit größten Kapitalanleger ist es, bis 2050 die CO2-Emissionen ihres gesamten Anlageportfolios auf netto Null zu reduzieren.

Gegründet im Jahr 1875 ist die HanseMerkur Gruppe in der Spitze ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit und damit unabhängig. Innovative Lösungen und finanzielle Stärke zeichnen die Gruppe heute aus.

Die Zugehörigkeit zur HanseMerkur bietet unseren Kunden gerade im Bereich der Vermögensanlage ein Umfeld der Stabilität und Verlässlichkeit. Dabei profitieren unsere Kunden von unserer langjährigen Erfahrung als Vermögensverwalter und Risikomanager der HanseMerkur.

Mehr zu den Anlagelösungen unter https://hmt-ag.de/anlageloesungen/