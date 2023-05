Auslandskrankenversicherung Das sind die häufigsten Krankheiten im Urlaub

Bei einer Krankheit auf Reisen ist es mit der Entspannung im Urlaub schnell vorbei. Das haben rund vier von fünf Deutschen bereits am eigenen Leib leidlich erfahren: 81 Prozent der etwa 2.000 Teilnehmer einer aktuellen Umfrage im Auftrag der Hanse Merkur berichten von Krankheiten oder Verletzungen auf Reisen. Insbesondere die jüngeren Generationen waren demnach häufig betroffen: 85,4 Prozent der 18-24-Jährigen und 85,1 Prozent der 25- bis 34-Jährigen wurden bereits einmal im Urlaub krank. In der Gruppe der 55- bis 65-Jährigen sind hingegen 74,3 Prozent schon einmal erkrankt.

Rund die Hälfte der Urlauber (51,3 Prozent) litt mindestens einmal an einer Erkältung oder Grippe, dicht gefolgt von Magen-Darm-Erkrankungen (46,2 Prozent). Von Hautproblemen wie Ausschlägen, schwerem Sonnenbrand, Quallenstichen oder einer allergischen Reaktion auf Mückenstiche berichten 37,1 Prozent. Mehr als jeder Dritte (33,9 Prozent) klagte über einen Sonnenstich. Und knapp ein Viertel der Befragten (24,2 Prozent) erlitt während des Urlaubs kleinere Blessuren. Sie sind zum Beispiel mit dem Fuß umgeknickt oder erlitten Verstauchungen.

Krank im Urlaub: 81 Prozent der Deutschen hat es bereits erwischt. © HanseMerkur

Atemwege und Magen-Darm oft betroffen

12,8 Prozent der Befragten zogen sich sogar schwerere Verletzungen zu – beispielsweise Knochenbrüche, Platzwunden, Sehnenrisse, Verrenkungen, Muskelzerrungen oder Muskelfaserrisse. Und rund jeder Zehnte (10,7 Prozent) wurde bei Verkehrsunfällen verletzt. Bei einigen endete der Urlaub sogar im Krankenhaus: 17,4 Prozent mussten ambulant, weitere 12,1 Prozent stationär behandelt werden. Den Gang zum Arzt traten 30,2 Prozent der im Urlaub Erkrankten an. Wiederum 13 Prozent bissen die Zähne zusammen und ließen sich gar nicht behandeln, bei 42,6 Prozent reichte die Reiseapotheke aus.

Johannes Ganser © HanseMerkur

Reiseapotheke und Impfberatung wichtig

Knapp die Hälfte der Befragten (49,1 Prozent) erwischte es bei ihrer letzten Urlaubserkrankung im europäischen Ausland, 23,8 Prozent auf einer Fernreise außerhalb Europas, 27,1 Prozent im Heimatland. Manche Erkrankungen treten nach Angaben der Studienautoren in bestimmten Weltregionen gehäuft auf, sodass die Reiseapotheke entsprechend angepasst ausgestattet sein sollte. Empfehlenswert sind neben Sonnenschutz, Pflastern und Mückenschutz mitunter auch Schmerz- und fiebersenkende Mittel, Tabletten gegen Durchfall, Elektrolyt-Mischungen oder Mittel gegen Reise-Übelkeit und Erbrechen.

62,6 Prozent der kranken Urlauber waren abgesichert

Doch trotz aller Vorsichtsmaßnahmen können während eines Urlaubs der Arzt- oder sogar Krankenhausbesuch erforderlich werden. „Mit einer Auslandskrankenversicherung schützen sich Reisende vor teils hohen Kosten für Medikamente und ärztliche Behandlungen im Ausland“, erklärt Johannes Ganser, Vorstand Kooperations- und Reisevertrieb und Reisebetrieb bei der Hanse Merkur. „Gesetzliche Versicherungen übernehmen in der Regel zumindest Basisleistungen innerhalb Europas. Bei Fernreisen nach Amerika, Afrika, Australien oder Asien müssen Reisende die Behandlungskosten immer selbst tragen.“

Bei exotischen Fernreisezielen lohnt sich auch ein Blick in den Impfpass. Zu den Details kann man sich vor lange Abflug bei den tropenmedizinischen Institutionen in Deutschland beraten lassen. 62,6 Prozent der Befragten, die im Urlaub erkrankten oder sich verletzten, hatten für den Urlaub zudem per Auslandskrankenversicherung vorgesorgt. Insbesondere die 35- bis 54-Jährigen gingen auf Nummer sicher: 66,4 Prozent in dieser Altersgruppe genossen Versicherungsschutz. Die Hälfte der jüngeren Altersgruppe blieb potenziell auf den Behandlungskosten sitzen. Denn nur 49,8 Prozent hatten eine Auslandskrankenversicherung.