„Dat löppt“ bedeutet auf Plattdeutsch „das läuft“ oder „das klappt“. Mit diesen Worten kommentieren HSV und Hansemerkur die vorzeitige Verlängerung ihrer Zusammenarbeit. Der Versicherer bleibt bis 2028 der Hauptpartner des Hamburger Fußballklubs.

Der Sponsoring-Vertrag, den Hansemerkur und HSV im Sommer 2022 abgeschlossen haben, sollte im Sommer 2025 auslaufen. Nun wurde er vorzeitig bis 2028 verlängert.

Als HSV-Hauptpartner unterstützt Hansemerkur neben der Profimannschaft auch die HSV-Frauen- und die Nachwuchsmannschaft sowie den HSV eSports. HSV eSports ist der digitale Ableger des Hamburger SV, der den Verein in der virtuellen Welt repräsentiert. Im Gegenzug tragen die Spieler Trikots mit dem Hansemerkur-Logo.

Bis zu 16 Millionen Euro für HSV

Zu finanziellen Aspekten ihrer Zusammenarbeit geben die beiden Partner keine Informationen bekannt. Die Hamburger Morgenpost (Mopo) berichtet in ihrer Online-Ausgabe allerdings von bis zu 16 Millionen Euro, die dadurch in die Klubkasse fließen würden.

Hallo, Herr Kaiser! Das ist schon ein paar Tage her. Mit unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Versicherungen“ bleiben Sie auf dem neuesten Stand! Zweimal die Woche versorgen wir Sie mit News, Personalien und Trends aus der Assekuranz. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT Versicherungen (2 x wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

So soll der Versicherer in den vergangenen Jahren knapp drei Millionen Euro pro Jahr für seinen Platz auf der Brust der HSV-Profis bezahlt haben. Nun soll sich dieser Betrag auf bis zu vier Millionen Euro gesteigert haben. Bei einem möglichen Aufstieg würden sich die Einnahme für den HSV sogar nahezu verdoppeln, so Mopo weiter. Hansemerkur wollte dies auf Nachfrage von DAS INVESTMENT nicht kommentieren.

Familienfreundliche Erlebnisse im Fokus

Man wolle weiterhin „einen großen Fokus auf familienfreundliche Erlebnisse“ richten, indem man den Hansemerkur Familienblock fortführt, erklärt der Versicherer. Er werde sich zudem auch weiterhin an den Action-Decks beteiligen, die an jedem Heimspieltag besondere Aktionen für Kinder und Familien anbieten.

„In den vergangenen Jahren haben wir die Zusammenarbeit kontinuierlich ausgebaut und sind immer mehr zu Partnern geworden, die gemeinsam viel bewegen. Als zwei Hamburger Traditionsvereine – die Hansemerkur ist ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit – teilen wir die gleichen Werte“, erklärt Eric Bussert, Marketing- und Vertriebsvorstand der Hansemerkur. „Die Hansemerkur verkörpert, wie wir, hanseatische Werte – Verlässlichkeit, Vertrauen und Agilität – und das macht unsere Partnerschaft so stark“, sagt HSV-Vorstand Eric Huwer.