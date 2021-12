Hao Hong China-Experte warnt vor Börsenverlust von 20 Prozent

Als Auslöser der von ihm befürchteten Krise nennt Hong eine striktere Gangart der US- Notenbank. Der Dollar sei der gemeinsame Nenner der Ölkrise der 1970er Jahre, der südamerikanischen Schuldenprobleme der 1980er Jahre, der Asienkrise von 1997 und der weltweiten Finanzkrise 2008. Weitere Zinsanhebungen durch die Fed und eine stärkere US- Währung könnten die hochverschuldeten Teile der chinesischen Wirtschaft unter Druck bringen.„Jedes Mal, wenn sich die US-Handelsbilanz verbessert hat und ein festerer Dollar damit einher ging, ist ein Land irgendwo auf der Welt in eine Krise geschlittert“, sagte Hong in einem Interview. Gefahren erblickt der Augur für den Immobiliensektor in Hongkong, im Online-Kreditbereich und bei den Hochzinsanleihen Chinas.Der Yuan, der für lange Jahre als der sicherste Carry-Trade in Asien galt, hat sich 2015 um 4,2 Prozent zum Dollar abgeschwächt, nachdem die chinesischen Anleihen ihren Renditevorteil zu US-Staatspapieren einbüßten. Chinas Unternehmen, die in den letzten drei Jahren wie die Weltmeister Schulden in Fremdwährungen aufgenommen haben, kaufen nun den Dollar, um sich gegen Verluste abzusichern. Zudem fließt spekulatives Kapital aus dem Land ab.„Alle Wege ins Fegefeuer sind gepflastert mit günstigen Carry-Trades“, mahnt Hong. „In den vergangenen Jahren war einer der größten Carry-Trades die ungesicherte Kreditaufnahme auf Dollarbasis, da man mit einer ständigen Aufwertung des Yuan rechnete. Derzeit beeilen sich die Unternehmen, ihre Verschuldung in Dollar rasch zurückzufahren. Das vermindert die Risiken, beseitigt sie aber nicht.“Der Yuan steuert zum Dollar auf den größten Verlust seit über zwei Jahrzehnten zu. Die Sharpe Ratio der Währung ist mittlerweile die höchste unter 22 Schwellenländern seit 2010 und zeugt damit vom gestiegenen Risiko von Investitionen.Auch die Verschuldung des Landes ist besorgniserregend. Die Online-Kreditanbieter, die wie Pilze aus dem Boden geschossen sind, haben zu einem Umfang der offenen Peer-to-Peer-Kredite von 351 Milliarden Yuan geführt, wie aus Angaben der I Research Consulting Group hervorgeht. Die chinesischen Unternehmen haben unterdessen seit 2008 jedes Jahr mehr Anleihen auf Dollar-Basis begeben.2015 belief sich das Volumen auf 94 Milliarden Dollar, nach gerade einmal 2,4 Milliarden Dollar vor sieben Jahren. Bei den Immobilienpreisen in Hongkong, die sich seit 2009 verdoppelt haben, befürchtet Bocom unterdessen einen Einbruch um 20 Prozent in den kommenden drei bis sechs Monaten.Die chinesischen Unternehmen haben mit dem Schuldendienst angesichts des gebremsten Wachstums, das so langsam ist wie seit 25 Jahren nicht mehr, und sinkender Unternehmensgewinne inzwischen Probleme. Die Zahl der Ausfälle steigt, und der Umfang fauler Kredite bei chinesischen Banken ist im dritten Quartal um zehn Prozent zum Vorquartal geklettert.Mit den Aussichten auf weitere stützende Maßnahmen in China und Zinserhöhungen in den USA erhöht sich die Gefahr von Kapitalabflüssen. Dafür sprechen die Verkäufe von 221 Milliarden Yuan in Fremdwährungen, die Institute einschließlich der chinesischen Notenbank im November verzeichnet haben.Hong rechnet 2016 mit einem Rückgang des Yuan zum Dollar um weitere fünf Prozent. Der Shanghai Composite Index könnte sogar um rund 20 Prozent nachgeben. Anleger sollten aus den genannten Gründen Unternehmen mit geringer Verschuldung bevorzugen, rät Hong.