Happy Birthday – 20 Jahre CleVesto Fondspolicen!

Durch stetige Weiterentwicklung ist die Produktfamilie auch nach all den Jahren noch immer am Puls der Zeit und zukunftsorientiert unterwegs. Ein stetiger Begleiter war und ist der Vermögensverwalter Vontobel, der seit Beginn drei der Helvetia Anlagestrategien betreut, die in der Produktfamilie zur Verfügung stehen.

Im Oktober 2008 kamen zwei weitere Anlagestrategien in Zusammenarbeit mit HSBC hinzu, die den Fokus auf die Themen Globalisierung und Profiteure des globalen Wandels legen. Auch diese Anlagestrategien blicken bereits auf 15 erfolgreiche Jahre zurück.

Mit Einführung des Sicherungsguthabens im Jahre 2009 zog Helvetia Leben Konsequenzen aus der Subprime-Krise und etablierte ein flexibles Sicherungselement, das keinen direkten Kursschwankungen unterliegt. Das Sicherungsguthaben kann wie ein Einzelfonds genutzt und auch für das schrittweise Investieren von Einmalbeiträgen genutzt werden, ohne dass es Garantiekapital bindet und die Renditechancen deutlich schmälert. Es dient als sicherer Hafen bei Marktkrisen und als Sicherungsinstrument zum Ablauf.

Die Rentenversicherungen der CleVesto Produktfamilie wurden hinsichtlich der Anlagemöglichkeiten stetig ausgebaut und verfügen in den unterschiedlichen Tarifen über mehr als 300 Investmentfonds aller Kategorien inklusive passive Fonds/ETFs. Varianten eines Anlauf- und Ablaufmanagements, ein optionales jährliches Rebalancing und die Autoshift-Option für schrittweises Investieren komplettieren das Anlageangebot.

Die Whole-Life Tarife mit maximaler Flexibilität ermöglichen hervorragende Konzepte für die Vermögensübertragung im Rahmen von Erben & Schenken inklusive einer steuerlichen Optimierung.

Auf unserer Jubiläumshomepage www.clevesto.de erwarten Sie zahlreiche spannende Materialien zur Information und Vermarktung. Schauen Sie vorbei!

Vielen Dank an alle Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner, die die CleVesto Produktfamilie zu dem gemacht haben, was sie heute ist – etablierte und innovative Fondspolicen für die renditestarke Altersvorsorge. Wir freuen uns auf mindestens weitere 20 erfolgreiche Jahre!

Eine Tarifübersicht der CleVesto Produktfamilie finden Sie hier.