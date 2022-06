Harald Rosenberger Neuer Vorstands-Chef bei der Nürnberger

Der Konzernvorstand der Nürnberger bekommt mit Harald Rosenberger einen neuen Vorsitzenden. Er kam 2017 von der Munich Re zu dem Versicherer und ist dort seitdem als Vorstandsmitglied unter anderem für die Lebensversicherung zuständig. Seit 2019 sitzt er auch im Konzernvorstand, wo er die Lebens- und Krankenversicherungen verantwortet. Mit der Wahl des internen Kandidaten entschied sich der Aufsichtsrat nach Unternehmensangaben auch für die Fortsetzung der aktuellen Firmenstrategie, die Rosenberger mitentwickelt hatte.

Rosenberger ist damit Nachfolger von Armin Zitzmann, der seit 1999 Mitglied im Vorstand der Nürnberger ist und 2013 dort den Vorsitz übernahm. In seiner Amtszeit widmete sich Zitzmann unter anderem der Umorganisation der Vertriebsstruktur und -betreuung. Mit dem Bündeln von Verwaltungsaufgaben und das Einrichten neuer Serviceeinheiten in der Firmenzentrale habe er nach Firmenangaben den „Grundstein für einen zukunftsfähigen Vertrieb gelegt“. Neben dem klassischen Verkauf trieb er demnach auch das Online-Geschäft voran. In seine Amtszeit fiel zudem die Modernisierung der IT-Systeme und die Aufnahme des Themas Nachhaltigkeit in die Unternehmensstrategie.