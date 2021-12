Harry-Potter-Star entzaubert Emma Watson kauft Luxuswohnung über Briefkastenfirma

Die Anzahl der Prominenten, die in den Panama-Papers zu finden sind, wächst stetig. Neben Jackie Chan, Lionel Messi und Pedro Almodóvar reiht sich nun auch Schauspielerin Emma Watson in die Liste der bekannten Persönlichkeiten ein, die eine Briefkastenfirma genutzt haben.Die britische „Mail Online“ berichtet, dass Watson für umgerechnet 3,5 Millionen Euro eine Wohnung in London gekauft habe. Ihr Sprecher, Luke Windsor, hat inzwischen bestätigt, dass die Finanzierung über eine Briefkastenfirma auf den britischen Jungferninseln abgewickelt wurde. Dieser Weg sei allerdings nur gewählt worden, um die Sicherheit und Anonymität der Schauspielerin zu gewährleisten. Steuerliche Vorteile hätten sich hierdurch nicht ergeben, so Windsor.Das Durchführen von Finanztransaktionen über Briefkastenfirmen ist in Großbritannien zwar nicht illegal. Die 26-jährige Schauspielerin hatte sich allerdings in letzter Zeit immer mehr politisch engagiert und dürfte sich nun auf einige Fragen zu ihrer Nutzung einer undurchsichtigen Überseefirma einstellen.Emma Watson wurde als 11-jährige durch ihre Rolle als „Hermine Granger“ in den Harry-Potter-Verfilmungen weltbekannt. Zusätzlich zu ihrer Model- und Schauspielkarriere setzt sich Watson heute für Menschen- und Frauenrechte ein und unterstützt beispielsweise die feministische „He for She“-Kampagne.