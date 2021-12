Kapitalmarkt im Video Harte Zeiten für US-Hightech-Anbieter

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Belebung auf dem Arbeitsmarkt, steigende Ölpreise und ein 1400-US-Dollar-Scheck für jeden: In den USA sprechen immer mehr Signale für eine baldige Erholung vom Covid-19-Konjunktureinbruch. Warum ausgerechnet die Tech-Industrie darunter leiden könnte, erklärt Fidelity-Kapitalmarktstratege Carsten Roemheld in der neuesten Ausgabe seines R3 Research Reports. In seinem 15-Minuten-Video gibt er zusätzlich einen kompakten Blick auf den UK-Aktienmarkt, den zu Unrecht gerade so gut wie niemand auf dem Zettel hat.

Wichtige Informationen: