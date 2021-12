ANZEIGE

Martin Lück blickt auf die Märkte Hartes Verhandeln um Infrastrukturprogramm

In der vergangenen Woche richteten sich alle Blicke auf die Geldpolitik der US-Zentralbank, jetzt steht die Fiskalpolitik im Fokus. US-Präsident Joe Biden scheint es gelungen zu sein, die fehlenden elf Stimmen im Senat für sich zu gewinnen, um sein Infrastrukturprogramm in Höhe von 579 Milliarden US-Dollar zu verabschieden. 312 Milliarden US-Dollar sollen in den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur fließen. Die Ausgaben für den Klimaschutz fallen hingegen deutlich geringer aus.