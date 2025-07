| Foto: Fisch AM

Er stößt in den Verwaltungsrat von Fisch AM.

15. Juli 2025

Hartmut Leser wird neues Mitglied im Verwaltungsrat von Fisch Asset Management. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Aberdeen Investments Deutschland folgt auf Juerg Sturzenegger, der das Gremium auf eigenen Wunsch verlässt.

Leser leitete von 2007 bis 2022 das Deutschland-Geschäft von Aberdeen und verantwortete dort den Ausbau des institutionellen Geschäfts. Zuvor war er bei Feri als geschäftsführender Gesellschafter für den Bereich Investment Consulting zuständig.

Heute ist Leser Partner bei Brain Capital und lehrt als Honorarprofessor Asset Management an der WHU – Otto Beisheim School of Management. Die Fixed-Income-Boutique will mit der Berufung ihre Position auf dem deutschen Markt stärken, der laut Verwaltungsratspräsident Pius Fisch „seit jeher eine große strategische Bedeutung“ hat.