Harvard gegen Trump: 53-Milliarden-Stiftung in Bedrängnis

Autorisieren Sie sich über Google in dem gerade geöffneten Tab/Popup.

Autorisieren Sie sich über LinkedIn in dem gerade geöffneten Tab/Popup.

Warum nur an der Oberfläche kratzen? Tauchen Sie tiefer ein mit exklusiven Interviews und umfangreichen Analysen. Die Registrierung für den Premium-Bereich ist selbstverständlich kostenfrei.

Hinter den roten Backsteinmauern von Amerikas ältester Bildungseinrichtung herrscht Krisenstimmung. Die Harvard-Universität in Cambridge, Massachusetts befindet sich im offenen Konflikt mit der US-Regierung – es ist ein Machtkampf, der nicht nur den amerikanischen Bildungssektor erschüttert, sondern auch weitreichende Folgen für Forschungskooperationen und Investoren weltweit haben könnte.

Die finanziellen Dimensionen des Konflikts sind gewaltig. Allein Harvard droht ein Verlust von 2,2 Milliarden US-Dollar an Fördergeldern. Obwohl die Universität mit einem Stiftungsvermögen von mehr als 50 Milliarden US-Dollar finanziell besser aufgestellt ist als die meisten anderen Bildungseinrichtungen, wäre der Wegfall dieser Mittel ein schwerer Schlag für zahlreiche Forschungsprojekte.

Was als Streit um den Umgang mit Antisemitismus begann, hat sich zu einer fundamentalen Auseinandersetzung über die Autonomie von Universitäten entwickelt. Harvard hat diese Woche Klage gegen die Trump-Regierung eingereicht, nachdem Washington Fördergelder in Milliardenhöhe eingefroren hatte. Grund: Die Universität weigerte sich, umfassende Änderungen bei der Zulassung ausländischer Studierender vorzunehmen, die Studenten- und Personalauswahl nach Diversitätskriterien zu beenden und Universitätsmitarbeiter bei Meinungsäußerungen stärker zu kontrollieren.

Hinter den roten Backsteinmauern von Amerikas ältester Bildungseinrichtung herrscht Krisenstimmung. Die Harvard-Universität in Cambridge, Massachusetts befindet sich im offenen Konflikt mit der US-Regierung – es ist ein Machtkampf, der nicht nur den amerikanischen Bildungssektor erschüttert, sondern auch weitreichende Folgen für Forschungskooperationen und Investoren weltweit haben könnte.

Die Trump-Administration begründet ihr hartes Vorgehen mit dem Kampf gegen Antisemitismus nach den propalästinensischen Demonstrationen auf dem Campus im vergangenen Jahr. Doch Kritiker sehen darin vor allem ein politisch motiviertes Manöver. „Wenn Sie den Charakter eines Landes fundamental ändern wollen, seine Demokratie angreifen, dann attackieren Sie die Gerichte, die Presse, Anwälte und Sie greifen die Universitäten an", warnt der Harvard-Juraprofessor Andrew Crespo im Gespräch mit dem „WDR“ .

Doch die Universität ist nicht allein. In einem Akt der Solidarität haben sich mehr als 100 amerikanische Hochschulen und Forschungseinrichtungen – darunter Schwergewichte wie Princeton – einer gemeinsamen Erklärung gegen Trumps Hochschulpolitik angeschlossen. Sie fürchten nicht nur um die Forschungsfreiheit, sondern auch um die internationale Wettbewerbsfähigkeit des amerikanischen Wissenschaftsstandorts.

Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen.

Trumps Rhetorik befeuert diese Befürchtungen. Der Präsident bezeichnete Harvard öffentlich als „Witz" und behauptete, die Universität unterrichte „Hass und Dummheit“. Gleichzeitig machen die Republikaner im Kongress Druck. Die Abgeordneten Elise Stefanik und James Comer haben eine formale Untersuchung eingeleitet und fordern umfassende Unterlagen über die Einstellungspraktiken und Diversitätsprogramme der Universität.

Notfallpläne in der Schublade

Doch warum gibt es überhaupt die Aufregung angesichts eines Stiftungvermögens in Höhe von 53,2 Milliarden US-Dollar? „Endowments sind keine gewöhnlichen Vermögenswerte, die man nach Belieben anzapfen kann“, erläutert Liz Clark von der National Association of College and University Business Officers gegenüber „NBC“. „Sie stellen im Grunde eine Ansammlung von Verträgen mit Spendern dar, die häufig präzise Verwendungszwecke vorschreiben.“

Etwa 80 Prozent des Harvard-Stiftungsvermögens sind zweckgebunden für Stipendien, Fakultätsstellen oder spezifische Forschungsbereiche. Dies lässt nur rund 20 Prozent für die institutionelle Absicherung und flexible Verwendung. Selbst diese Mittel können nicht ohne Weiteres liquidiert werden, da sie in illiquiden Vermögenswerten wie Private Equity, Hedgefonds und Immobilien investiert sind.

Harvard unterliegt zudem selbst auferlegten Beschränkungen bei der Stiftungsnutzung. Die Universität entnimmt traditionell nur etwa 5 bis 5,5 Prozent des jährlichen Marktwerts ihres Stiftungsvermögens für den Betrieb – im Geschäftsjahr 2024 beliefen sich diese Ausschüttungen auf etwa 2,4 Milliarden US-Dollar. Diese Selbstbeschränkung soll sicherstellen, dass das Stiftungsvermögen auch zukünftigen Generationen von Studierenden zugutekommt.

Eine Bilanz in Gefahr

Betrachtet man die Finanzstruktur der Universität im Detail, wird die Verwundbarkeit durch Fördermittelausfälle noch deutlicher. Die Einnahmen der Hochschule stammen laut „CNN“ zu 45 Prozent aus Philanthropie, 21 Prozent aus dem Bildungsbereich (umfasst Studiengebühren und Wohnheime) und 16 Prozent aus Forschungszuschüssen aus Bundes- und anderen Quellen. Die jährlichen Betriebsausgaben summieren sich auf rund 6,4 Milliarden US-Dollar, wovon 52 Prozent für Personalkosten aufgewendet werden.

Der Wegfall der 2,2 Milliarden US-Dollar an Bundesmitteln würde somit einen erheblichen Teil des operativen Budgets betreffen. Besonders dramatisch ist die Situation für die Harvard School of Public Health, die 46 Prozent ihres Haushalts aus Bundesmitteln finanziert und bereits über 60 Millionen US-Dollar an Fördergeldern für ein Tuberkulose-Forschungsprojekt verloren hat. Die Harvard Medical School, die schon vorher mit einem Defizit kämpfte, erwartet eine weitere Verschärfung der Lage und bereitet sich auf mögliche Entlassungen vor.

Die drohende Aufhebung der Steuerbefreiung würde die finanzielle Belastung weiter erhöhen. Harvard müsste potenziell Grundsteuern auf seinen umfangreichen Immobilienbesitz in Boston und Cambridge zahlen. Zudem entfiele die steuerliche Absetzbarkeit von Spenden, was die Spendenbereitschaft wohlhabender Gönner erheblich dämpfen dürfte. Nicht zuletzt würde der Verlust der Möglichkeit, steuerbefreite Anleihen zu emittieren, die Kapitalkosten deutlich erhöhen.

Vorsorgliche Kapitalbeschaffung

Angesichts dieser finanziellen Bedrohungen haben die betroffenen Universitäten laut „Wall Street Journal“ massive Vorsorgemaßnahmen ergriffen. Im Vordergrund steht dabei die Beschaffung liquider Mittel durch Anleiheemissionen und den Verkauf von Anlagepositionen. Princeton hat Anleihen im Wert von 320 Millionen US-Dollar emittiert, Northwestern sich 500 Millionen US-Dollar gesichert und Harvard selbst 750 Millionen US-Dollar eingesammelt.

„Wenn man nicht weiß, was morgen passiert, will man genug Geld beiseite haben, um die Zeit zu überbrücken, bis die Dinge klarer werden“, erklärt Lisa Washburn, Managing Director bei Municipal Market Analytics, gegenüber „CNN“.

Yale versucht wiederum seit einem Jahr, ein umfangreiches Portfolio von Private-Equity-Beteiligungen im Wert von 5,5 Milliarden US-Dollar zu veräußern – allerdings mit Abschlägen von etwa 10 Prozent zum Marktwert. Der Verkauf soll vor allem dazu dienen, das Private-Equity-Portfolio unter neuer Führung neu zu gestalten. Eine Sprecherin der Yale University erklärte, die Universität setze auch zukünftig auf Private-Equity-Investitionen als wichtigen Bestandteil ihres Investitionsprogramms und tätige weiterhin neue derartige Investitionen.

Harvard hat bereits im März einen vorübergehenden Einstellungsstopp verhängt, der laut Universitätsangaben dazu dienen soll, „unsere finanzielle Flexibilität zu erhalten, bis wir besser verstehen, wie sich Änderungen der Bundespolitik gestalten werden und wir das Ausmaß ihrer Auswirkungen einschätzen können“. Darüber hinaus berichtet die studentische Zeitung Harvard Crimson von einer Spendenkampagne, die in weniger als 48 Stunden 1,14 Millionen US-Dollar eingebracht hat – ein beachtlicher Betrag, der jedoch im Vergleich zu den eingefrorenen Mitteln gering ist.

Was heißt das für Investoren?

Für institutionelle Investoren und Vermögensverwalter ergeben sich aus dieser Situation sowohl Risiken als auch Chancen. Die Bewertungen von Universitätsanleihen könnten aufgrund des negativen Ausblicks von Moody's unter Druck geraten, was attraktive Einstiegsmöglichkeiten bieten könnte – insbesondere bei Hochschulen mit solider Finanzlage.

Gleichzeitig könnten Universitäten mit kleineren Stiftungsvermögen besonders verwundbar sein. Eine Studie der National Association of College and University Business Officers unter 658 US-Hochschulen und Universitäten ergab, dass der Median der Stiftungsvermögen lediglich 243 Millionen US-Dollar beträgt und 30 Prozent der teilnehmenden Universitäten über Stiftungen von 100 Millionen US-Dollar oder weniger verfügen.

„Der Hochschulsektor steht vor einer grundlegenden Zerreißprobe“, erläutert Catharine Bond Hill, ehemalige Präsidentin des Vassar College und Managing Director der Beratungsorganisation Ithaka S+R. „Es ist wie bei jeder Familie, die einen Schock in ihrem Einkommensstrom erlebt. Man muss entscheiden, wie man seine Ausgabenprioritäten neu festlegt.“

Die Vermögensaufteilung des Harvard-Portfolios

Im Geschäftsjahr 2024 konnte das Harvard Endowment seine Rendite auf 9,6 Prozent steigern, was einer Verdreifachung im Vergleich zu den 2,9 Prozent des Vorjahres entspricht. Die Harvard Management Company (HMC) unter N.P. „Narv“ Narvekar hat ihre Anlagestrategie signifikant umgestaltet, indem sie Immobilien- und Rohstoffpositionen von 25 auf 6 Prozent verringerte, während der Private-Equity-Anteil auf 39 Prozent und der Hedgefonds-Anteil auf 32 Prozent angehoben wurden. Der Aktienanteil blieb mit 14 Prozent vergleichsweise niedrig.

Diese Vermögensaufteilung weicht damit erheblich vom traditionellen 60/40-Portfolio ab. „Harvards Anlagestrategie zeichnet sich durch ein vergleichsweise niedrigeres Risikoprofil aus“, erklärt Narvekar. Da Harvard für wesentliche Teile ihrer Aktivitäten Stiftungsausschüttungen benötigt, führt dies „zu einer geringeren Risikotoleranz als bei vielen unserer größten Konkurrenten unter den privaten Universitäten“. Bei einer umfassenden Marktkrise könnten besonders die alternativen Anlageformen gefährdet sein, wobei zu beachten ist, dass Private-Equity-Investments typischerweise langfristig gebunden sind und keine schnelle Liquidierung ermöglichen.