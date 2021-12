Hasenstab Warum wir wegen China nicht in Panik verfallen

In der ersten Woche des neuen Jahres sind die chinesischen Aktienmärkte deutlich gefallen, was an den weltweiten Finanzmärkten heftige Turbulenzen ausgelöst hat. Zwar sind wir uns darüber im Klaren, dass der Kursrutsch die Anleger beunruhigt. Doch unsere fundierten langfristigen Analysen der chinesischen Wirtschaftslage deuten darauf hin, dass derzeit kein Anlass für Panik besteht. Insgesamt sind wir weiterhin der Ansicht, dass die Bedingungen für die chinesische Wirtschaft fundamental stabiler sind, als es die Märkte zuletzt haben vermuten lassen. Nach wie vor sind wir der Meinung, dass die chinesische Regierung ausreichend Instrumentarien und finanzielle Reserven besitzt, um der jüngsten Verlangsamung zu begegnen und das Wachstum weiterhin bei 6–7 Prozent zu halten, was unserer Ansicht nach zur Unterstützung der globalen Konjunktur ausreicht.Im Verlauf seiner relativ kurzen Geschichte hat der inländische Aktienmarkt Chinas zu extremen Schwankungen geneigt, unter anderem weil er für internationale Anleger nicht zugänglich ist. Zudem spielt er noch immer – sowohl als Kapitalquelle für Unternehmen wie auch als Anlagemöglichkeit für Privatinvestoren – eine relativ geringe Rolle für die chinesische Volkswirtschaft, auch wenn seine Bedeutung in beiderlei Hinsicht zugenommen hat.Im vergangenen Sommer führte die chinesische Regierung eine Reihe von administrativen Maßnahmen ein, um den Fall der Aktienkurse zu stoppen, nachdem eine Korrektur Anleger rund um die Welt aufgeschreckt hatte. Dabei sollte man nicht vergessen, dass die Korrektur damals eintrat, nachdem sich die Bewertungen in den zwölf Monaten davor mehr als verdoppelt hatten. Zu einem wahrhaftigen Einbruch, den manche Beobachter vorausgesagt hatten, kam es jedoch nicht.