Hauck & Aufhäuser baut Team der Geschäftsentwicklung weiter aus

Die Privatbank Hauck & Aufhäuser erweitert das Team für unabhängige Vermögensverwalter. Seit Oktober ist Ann-Katrin Gross zuständig für den Auf- und Ausbau des Geschäfts mit Vermögensverwaltern und Finanzinstituten im norddeutschen Raum. Gross verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Betreuung von institutionellen Kunden und im Private Banking.Nach jahrelanger Tätigkeit im internationalen Investment-Banking in München und Hamburg arbeitete Gross ab 2007 bei mehreren Vermögensverwaltern in der Schweiz. Dort war sie in der Betreuung privater und institutioneller Kunden aus Deutschland, Spanien und Südamerika tätig.