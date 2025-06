Cantor Fitzgerald verstärkt Deutschlandgeschäft

Für Cantor Fitzgerald markiert der Personalzuwachs einen wichtigen Baustein der Expansion in Deutschland. Das US-Finanzhaus plant laut Bloomberg, das bestehende Frankfurter Büro mit den Neuzugängen zu verstärken. Zusätzlich steht die mögliche Eröffnung einer neuen Niederlassung in Hamburg zur Diskussion.

Die Investmentbank mit Sitz in New York hat in den vergangenen Monaten bereits mehrere strategische Zukäufe getätigt, um das Geschäft auszubauen. Erst kürzlich verkündete das Unternehmen die Übernahme der UBS-Hedgefondseinheit O'Connor, die rund 11 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten verwaltet.