Hauptgeschäftsführer und Vorstandsmitglied Michael Kemmer verlässt Bankenverband

Michael Kemmer verlässt zum Jahresende auf eigenen Wunsch den Bundesverband deutscher Banken. Der 60-Jährige führt den Verband als Hauptgeschäftsführer und Mitglied des Vorstands seit Oktober 2010. „Nach sieben Jahren an der Spitze des Bankenverbands habe ich mich entschieden, jetzt eine neue Richtung einzuschlagen“, sagt Kemmer. „Der Verband ist hervorragend aufgestellt, wir haben gemeinsam sehr viel erreicht. Jetzt ist für mich persönlich der richtige Zeitpunkt, um einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen“.

„Meine Vorstandskollegen und ich respektieren die Entscheidung von Michael Kemmer und seinen Wunsch nach Veränderung“, würdigt Hans-Walter Peters, Präsident des Bankenverbandes und Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter der Privatbank Berenberg, Kemmers Leistungen. „Herr Kemmer hat den Verband in einer schwierigen Zeit übernommen, neu ausgerichtet und durch die Zeit nach der Finanzkrise geführt. Er hat für das Haus enorm viel geleistet und erreicht. Dafür gebührt ihm unser großer Dank. Für die Zukunft wünschen wir ihm alles Gute“, so Peters.

Zum 1. Januar 2018 wird der Verband seine Führungsstruktur neu aufstellen. Andreas Krautscheid und Christian Ossig, beide Mitglieder der Hauptgeschäftsführung, werden den Bankenverband gemeinschaftlich führen. Krautscheid wird künftig neben den Kontakten zu Politik, Verwaltung und Verbänden die Themenbereiche Digitalisierung, Banktechnologie, Retail Banking und Verbraucherschutz verantworten sowie die Ressorts Steuern, Recht, Personal und Kommunikation führen.

Ossig übernimmt die Verantwortung für die Themenbereiche Bankenaufsicht, Bilanzierung, Unternehmensfinanzierung, Wirtschaftspolitik und Kapitalmärke, die Vertretung des Verbands in den internationalen Gremien sowie die Leitung der Einlagensicherung der privaten Banken.

Krautscheid gehört seit 2011 zur Hauptgeschäftsführung. Nach Führungspositionen in mehreren Industrieunternehmen war er Mitglied des Deutschen Bundestages, des Bundesrates (Vermittlungsausschuss) und des Landtages von Nordrhein-Westfalen, wo er zunächst als Staatssekretär und dann als Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten Regierungsmitglied war.

Ossig kam im Frühjahr 2016 vom Institut of International Finance (IIF) in Washington in die Hauptgeschäftsführung und verfügt über tiefgreifende Erfahrung im Bank- und Kapitalmarktgeschäft. Er startete seine berufliche Karriere bei J.P. Morgan in London. Danach war Ossig bei NM Rothschild, als Mitglied der Geschäftsleitung der Bank of America und der Royal Bank of Scotland in Frankfurt tätig.