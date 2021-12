Svetlana Kerschner 14.03.2016 Lesedauer: 1 Minute

Hauptspieler bei der Multiple-Sklerose-Behandlung Diese Aktien nimmt Hendrik Leber ins Portfolio auf

Im vergangenen Monat nahm Hendrik Leber Aktien einer Biotech-Firma mit Sitz in Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts und eines Pharma-Unternehmens aus Tokio, Japan, in seinen Aktienfonds Acatis Aktien Global UI auf. Welche Unternehmen das sind, welche Aktien der Acatis-Chef im Gegenzug verkauft hatte und welche Papiere sich im Februar am besten entwickelten.