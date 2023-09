Hauptstadtmesse der Fonds Finanz Makler-Treffpunkt mit zukunftsweisenden Informationen

Mehr als 100 Vorträge aus den Bereichen Versicherungen, Finanzen, Vertrieb, Recht sowie Social Media und Digitalisierung standen auf der Agenda der Hauptstadtmesse am 8. September im Berliner Estrel Hotel. Dazu gab es auch politische Themen: Als Star-Redner sprach Top-Journalist Gabor Steingart, Herausgeber von „The Pioneer“, über „Krieg, Klima, Kleinstaaterei – Europa im Stress-Test“ und Linken-Ikone Gregor Gysi über „Herausforderungen für Deutschland in einer globalisierten Welt“.

130 Aussteller informierten die Fachbesucher über Produkte und Konzepte auf der Hauptstadtmesse. Besonders gut besucht waren insbesondere die Vorträge zu Social Media, Digitalisierung und der Zukunft der Makler, wie zum Beispiel der Vortrag „KI-basierte Ideenfindung und Video-Content-Erstellung für eine erfolgreiche Online-Präsenz“ von Stephan Peters. Aber auch eine lebhafte Diskussion - mit laut Programm „den fliegenden Fäusten der Argumentation“ - zwischen Fonds Finanz und der Deutschen Vermögensberatung (DVAG) stieß auf großes Besucherinteresse.

Weniger Verwaltungsaufwand durch Maklerverwaltungsprogramm

Norbert Porazik, Geschäftsführer der Fonds Finanz und Karsten Allesch, Co-Geschäftsführer des DEMV, Partner im gemeinsamen Firmenverbund, stellten in einem Pressegespräch Neuerungen für die angeschlossenen Poolpartner vor. „Unsere Makler erhalten ein vollautomatisiertes vollumfängliches Verwaltungsprogramm mit allen Daten und allen Dokumenten. Der Makler kann über alle Daten Auswertungen vornehmen, mit den Ergebnissen der Auswertungen digitale Vertriebsprozesse anstoßen und Umsatz erzielen.“ Neben dem Versicherungsbereich soll das Maklerverwaltungsprogramm Professional Works in Kürze auch die Daten aus dem Investment- und Baufinanzierungsbereich umfassen. So könne zeitsparend auch spartenübergreifend beraten werden.

Laut Allesch sparen die mit dem Programm arbeitenden Makler bereits bis zu 70 Prozent an Zeit ein, da sich der Verwaltungsaufwand deutlich verringert habe. Alle Folgeprozesse einer Antragsstellung zum Beispiel bei Hausrat- und Haftpflichtpolicen laufen automatisch ab. Dazu gehören unter anderem die Policierung, die Bestätigung der Kündigung, die Beratungsdokumentation und die Wiedervorlage. „Wir haben ein Ökosystem, bei dem alle Daten miteinander verbunden sind. Und wir haben mittlerweile eine extrem gute Datenqualität erreicht“, so Allesch gegenüber der Fachpresse.

Zudem arbeitet Fonds Finanz daran, die Makler durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) vertrieblich zu unterstützen. Eine Anwendung ist der neue digitale Social Media Manager, der für Makler automatisierte Social Media Posts zu Produktsparten und Zielgruppen nach Wunsch erstellt. Bis zu zehn Posts zu einem Thema können so mit von der KI ausgesuchten Bildern geplant und zeitlich versetzt gepostet werden.

Social Media nahm nicht nur in den Fachvorträgen einen breiten Raum ein, viele Besucher posteten auch eigenen Content von der Hauptstadtmesse. © Oliver Lepold

Stimmen von Ausstellern zur Hauptstadtmesse

„Die Qualität hier ist sehr breit gestreut, es gibt eine gute Durchmischung der Makler. Wir hatten gute Gespräche mit interessanten Anfragen. Es macht Spaß, wie eigentlich jedes Jahr“, zog Markus Witt von der Zurich Group ein positives Fazit.

„Die Messe ist ein bundesweiter Treffpunkt der Fonds-Finanz-Makler. Für uns ist das eine Kontaktbörse, wir rufen uns in Erinnerung. Für mich persönlich ist es wichtig, dass ich die Leute kennenlerne und mich mit Kollegen austauschen kann. Das ist gut gelungen“, sagt Andreas Krüger, Inter Versicherungen.

„Publikum und Aussteller sind qualitativ hochwertig. Dafür, dass die Messe eher versicherungslastig ist, sind wir als Investmentanbieter sehr zufrieden. Wir sind hier zum ersten Mal präsent mit vier Personen“, sagte Kilian Minderlein, Erste Asset Management. Die Fondsgesellschaft will ihr Wholesale-Geschäft forcieren, bei Maklern bekannter werden und sich daher mehr auf Vertriebsmessen präsentieren.

„Wir hatten viele gute Gespräche zu unseren Fonds und wie wir die Märkte sehen. Nach unserem Vortrag sind viele Besucher zu unserem Stand gekommen, um sich weiter zu informieren“, betonte Jeroen Wolters, MFS Investment Company, der es zudem vorteilhaft fand, dass die Investment-Aussteller einen eigenen Bereich auf der Messe hatten.

Für das kommende Jahr stehen die nächsten Messetermine der Fonds Finanz bereits fest: Die MMM-Messe 2024 findet im kommenden Frühjahr am 19. März in München und die nächste Hauptstadtmesse am 17. September in Berlin statt.