Die virtuelle Hauptversammlung scheint ihren anfänglichen Reiz zu verlieren. Wie die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) in ihrem aktuellen HV-Report 2024 berichtet, haben in diesem Jahr 67 Prozent der börsennotierten Unternehmen ihre Hauptversammlung in Präsenz abgehalten – ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr (61 Prozent).

Einzig die Dax-Konzerne halten mit 74 Prozent mehrheitlich am virtuellen Format fest. Im MDax und SDax dominiert dagegen das Präsenzformat mit 54 beziehungsweise 58 Prozent. Bei den nicht in einem Index gelisteten Unternehmen liegt der Anteil der Präsenzveranstaltungen sogar bei 76 Prozent.

Präsenzformat lockt mehr Aktionäre an

Die von Unternehmen mitunter angeführte These, virtuelle Hauptversammlungen würden zu einer höheren Aktionärsbeteiligung führen, widerlegen die DSW-Zahlen eindeutig: Bei physischen Dax-Hauptversammlungen lag die Präsenzquote mit 68,02 Prozent sogar etwas über der von virtuellen Veranstaltungen (65,03 Prozent).

„Der unmittelbare Austausch der Aktionäre mit der Verwaltung sowie untereinander sind wichtige Elemente einer Hauptversammlung“, sagt DSW-Hauptgeschäftsführer Marc Tüngler. Er plädiert für das hybride Format als Königsweg, da es „den Eigentümern des Unternehmens die Wahlfreiheit lässt“.

Auch der Fondsverband BVI steht dem virtuellen Format kritisch gegenüber. Zwar begrüßt der Verband die weitgehende Angleichung der Aktionärsrechte an das Präsenzformat, sieht aber rechtliche Bedenken bei der möglichen Beschränkung von Aktionärsfragen. „Es besteht die Gefahr, dass einzelne Aktionäre weder im Vorfeld noch in der Hauptversammlung mit ihren Fragen zum Zuge kommen“, warnt der BVI. Dies könnte sich im Abstimmungsverhalten der Fondswirtschaft niederschlagen und zu erhöhten Anfechtungsrisiken führen.

Im Ausland sind die meisten HVs in Präsenz

Die technische Umsetzung virtueller Hauptversammlungen hat sich zwar verbessert, bleibt aber weiterhin problematisch. Laut DSW-Report beklagten die Teilnehmer bei rund einem Viertel der virtuellen Veranstaltungen keine reibungslose Übertragung – immerhin eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr (32 Prozent).

Die Möglichkeit, Aktionäre nur rein virtuell zuzuschalten und auf eine Präsenzveranstaltung zu verzichten, hatte der deutsche Gesetzgeber erstmals im März 2020 im Rahmen der Corona-Pandemie zugelassen. 2022 mündete die Ausnahmeregel in ein Gesetz, das seither das virtuelle Format generell erlaubt. Das Thema wird von Aktionärsvertretern mehrheitlich kritisch gesehen.

Die Entwicklung in Deutschland steht zudem im Kontrast zum europäischen Ausland. Dort spielt die rein virtuelle HV laut DSW eine untergeordnete Rolle. „Im Ausland haben die tatsächlichen Wünsche der Aktionäre in Bezug auf das HV-Format offenbar höheres Gewicht“, kommentiert DSW-Hauptgeschäftsführer Tüngler.