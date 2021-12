"Hausgemachter Hexentrunk" Wein-Sammler zahlt 21 Millionen Dollar an Betrüger

Rudy Kurniawan - der reiche Wein-Sammler wie den Milliardär William Koch betrog, indem er ihnen für mehr als 20,7 Millionen Dollar französische Weine verkaufte, die er in seiner Küche kreierte - ist zu zehn Jahren Haft verurteilt worden.US-Bezirksrichter Richard Berman in New York verhängte die Strafe, nachdem er zuvor schon angeordnet hatte, dass Kurniawan Millionen von Dollar an Immobilien, Kunstwerken, Schmuck und Wein hergeben muss.Kurniawan verübte einen “dreisten, grandiosen und gewissenlosen” Betrug, sagte Berman. “Wir müssen potenzielle Fälscher warnen, dass sie bestraft werden und Gefängnisstrafen erhalten, wenn sie an Betrugsvergehen festhalten. Die Öffentlichkeit muss sich darauf verlassen können, dass unsere Nahrungsmittel und Getränke sicher sind, und auf das, was auf dem Etikett steht - und nicht irgendein potenziell unsicherer, hausgemachter Hexentrunk.”Der Staatsanwaltschaft zufolge war Kurniawan der wohl “größte und erfolgreichste Wein-Fälscher in der Welt”. Er habe Sammler, Auktionshäuser und andere zwischen 2004 und 2012 von seinem Haus nahe Los Angeles aus betrogen. Gefordert wurden 14 Jahre Haft.