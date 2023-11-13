Förderprojekt Haushaltsausschuss genehmigt 600.000 Euro für Finanzbildung

Haushaltsausschuss genehmigt Förderprojekt für Finanzbildung
Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat Fördermittel für ein neues Modellprojekt zur finanziellen Bildung bewilligt. Das Projekt, initiiert von FDP-Politiker Frank Scheffler, zielt darauf ab, Arbeitnehmern in Betrieben und Bürgern Hilfestellungen bei der privaten Altersvorsorge zu bieten.
Scheffler zufolge soll damit die Verbraucherbildung rund um Finanzen verbessert werden. „Unabhängig von Alter, Einkommen und Bildung fehlt vielen Menschen ein klarer Blick auf ihre finanzielle Situation bezüglich ihrer Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung“, begründet er seine Initiative.
600.000 Euro für Förderprojekt vorgesehen
Das Projekt soll Instrumente entwickeln, die Arbeitgeber ihren Mitarbeitern im Rahmen von Corporate-Benefit-Programmen zur Verfügung stellen können. Diese sollen unter anderem Seminare, Coachings, Veranstaltungen und Software-Applikationen umfassen, basierend auf den DIN-Normen 77230 und 77223.
Für die Umsetzung des Projekts sind in den nächsten drei Jahren etwa 600.000 Euro vorgesehen. Diese Initiative ist Teil der politischen Bemühungen, die finanzielle Bildung und Verbraucheraufklärung zu stärken.