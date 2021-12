Hausinvest Europa: Gut gebauter Immobilienfonds

[email protected]

Derzeit enthält der Fonds 91 Objekte in zehn Ländern. Jüngster Kauf ist ein 127 Millionen Euro schweres Einkaufszentrum am Berliner Alexanderplatz, das unter anderem die Elektromarkt-Kette Saturn und den Modehändler Esprit beherbergt.Hinzu kommt eine exzellente Liquiditätslage. Das Cash-Polster gibt Commerz Real mit 1,8 Milliarden Euro an, das entspricht fast 20 Prozent des Fondsvolumens.Commerz RealMario Schüttauf980 7017. April 1972Immobilien EuropaBeraterhotlineTelefon:0611 7105285