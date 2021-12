Hausinvest-Manager im Gespräch Brexit? „Wir sehen keinen Abwertungsbedarf bei unserem Immobilienfonds“

Deutsche offene Immobilienfonds haben rund acht Milliarden Euro in Großbritannien investiert. Der Anteil von UK-Immobilien beträgt bei einigen Fonds 15 Prozent und mehr (Deka Immobilien Europa 16,7 Prozent, Grundbesitz Europa 19,7 Prozent, Hausinvest 22,5 Prozent). Während Frank Pörschke, Deutschland-Chef von Jones Lang LaSalle, in Folge des Brexits eine Abwertung dieses Bestandes um 10 Prozent vorhersieht, geben Fondanbieter und Fondsanalysten weitestgehend Entwarnung. So auch Mario Schüttauf, Fondsmanager des Hausinvest vom Anbieter Commerz Real, im folgenden Gespräch.Gegenwärtig stellen wir für Hausinvest keine verstärkten Anteilsverkäufe fest und erwarten diese auch nicht.Die britischen Aktivitäten der Commerz Real beschränken sich auf unseren offenen Immobilienfonds Hausinvest. Für diesen sehen derzeit weder wir noch unsere Gutachter Abwertungsbedarf.Unsere Immobilien sind sehr konservativ bewertet, was uns als langfristig orientierten Investor unabhängiger von kurzfristigen Preisausschlägen – nach oben oder unten – macht. Zudem haben wir uns mit Investments in London in den letzten drei bis vier Jahren angesichts der dortigen Preisrallye zurückgehalten. Jetzt zu erwartende Preisrückgänge sehen wir daher auch als Zeichen einer gewissen Marktnormalisierung an und begreifen sie eher als Chance für Investment-Opportunitäten.Die Anteilspreise werden täglich bewertet. Auswirkungen durch Pfund-Kursverluste sehen wir nicht, denn wir sichern unsere Pfund-Positionen und das sich daraus ergebende Fremdwährungsrisiko seit unserem ersten Engagement 1995 über Devisen-Termingeschäfte zu beinahe 100 Prozent ab. Selbst bei einer Parität zwischen Pfund und Euro blieben die Effekte auf den Fonds überschaubar gering, das haben unsere Stresstests ergeben.Die Branche hat aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre gelernt und mit den im Rahmen des KAGB eingeführten Mindesthalte- und Kündigungsfristen für Offene Immobilienfonds gute Voraussetzungen für eine planbare Liquiditätssteuerung geschaffen. Zudem dürften die großen offenen Immobilienfonds nach den starken Nettomittelzuflüssen der beiden vergangenen Jahre über eine hinreichende Liquidität verfügen, um einen etwaigen temporären Anstieg der Anteilsrückgaben abzudecken. Aber wie gesagt, für den Hausinvest erwarten wir eine solche Entwicklung derzeit nicht.