Die Bedingungsqualität der Produkte in der Hausratversicherung ist unverändert hoch. Dabei hat Ascore für seine Untersuchung neue Kriterien aufgenommen und Benchmarks erweitert.

Die Hausratversicherung ersetzt bei Einbruchdiebstahl zwar die entwendeten Sachen zum Neuwert, es gibt bei Wertsachen wie Bargeld und Schmuck aber oft Obergrenzen. Umso wichtiger ist der passende Tarif.

Deutlich mehr Spitzentarife im Hausrat-Rating von Franke & Bornberg

Das Beratungsunternehmen Ascore Analyse hat den neuen Jahrgang eines Scorings in der Hausratversicherung veröffentlicht. In aktuellen Update werden 158 Tarife von 54 Gesellschaften analysiert.

So funktioniert die Scoring-Bewertung

Die Angaben zur Methodik der Untersuchung sind wie bei Ascore üblich eher dünn: Die Datengrundlage bilden die Versicherungsbedingungen sowie die Annahme- und Verkaufsrichtlinien des jeweiligen Anbieters. Das Scoring basiert auf einem Vergleich von 64 Anforderungen.

Die Untersuchungskriterien werden laut Ascore in Score-relevante und Individual-Research-Kriterien unterteilt. Während die Score-relevanten Kriterien die Bewertung maßgeblich beeinflussen, ergänzen die IR-Kriterien den Katalog um weiterführende, spezifische Themen, so die Erklärung der Autoren.

Neben zahlreichen mit „Ja“ oder „Nein“ zu beantwortenden Fragen wird für bestimmte Anforderungen jeweils eine Benchmark definiert. Diese orientiert sich am Durchschnitt der analysierten Tarife. Eine positive Wertung eines Kriteriums erfolgt mit einem ganzen Punkt, sonst wird kein Punkt vergeben.

Das Unterschreiten einer Benchmark kann nicht durch ein Übererfüllen bei einem anderen Kriterium kompensiert werden. Die erreichte Gesamtpunktzahl wird auf sechs Wertungsklassen umgelegt und in Kompassen ausgegeben. Eine direkte Gewichtung der einzelnen Kriterien erfolgt nicht.

Anbieterfreundliche Benotung

Die Einteilung der Kompasse („Herausragend“, „Ausgezeichnet“, „Sehr Gut“, „Gut“, „Ausreichend“, „Schwach“) muss als anbieterfreundlich bezeichnet werden, entspricht sie doch nicht der üblichen Benotungssystematik und führt zu positiven Urteilen von Produkten, die eigentlich im Mittelfeld der Untersuchung landen.

Grundsätzlich ist diese Vorgehensweise erfahrungsgemäß den eigenen Vermarktungsabsichten der Untersucher geschuldet. Von Ascore ausgezeichnete Versicherer können kostenpflichtige Siegel zu Marketing- und Vertriebszwecken erwerben.

Was ist neu?

Mit der aktuellen Analyse werden laut Ascore erstmalig nachstehende Kriterien analysiert:

Mindestversicherungssumme

Höchstversicherungssumme

Maximale Anzahl der Vorschäden in den letzten fünf Jahren

Diebstahl aus Wohnwagen (in Euro)

Diebstahl aus Wohnmobil (in Euro)

Missbrauch Giro-, Debit-, und Kreditkarten (in Euro)

Opfer einer polizeilich angezeigten Straftat (in Euro)

Mehrkosten durch alters- / behindertengerechten Umgestaltung

Reiserücktrittskosten nach einem Versicherungsfall (in Euro)

Psychologische Erstberatung nach einem Versicherungsfall

Erstattung persönlicher Auslagen

Erhöhte Benchmarks

Zusätzlich wurden die Benchmarks für eine Vielzahl bestehender Kriterien angehoben, um den aktuellen Entwicklungen am Markt gerecht zu werden, wie die Autoren mitteilen. So setzen die Analysten etwa den Vergleichsmaßstab für den Aspekt „Diebstahl von Wertpapieren“ von 10.000 auf 15.000 Euro herauf, bei Schmuck von 25.000 auf 30.000 Euro. Für den Prüfpunkt „provisorische Rettungsmaßnahmen beziehungsweise Reparaturkosten“ erfolgt die Anpassung von 10.000 auf 15.000 Euro.

Die Ergebnisse

Die Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr sind geringfügig. Es erhalten unverändert 27 Produkte die Höchstnote „Herausragend“ (sechs Kompasse). Dahinter verbergen sich 21 Anbieter, zumeist kleine Spezialversicherer oder auch Assekuradeure, zumindest keine Marktgrößen. In den folgenden Klassen sind die Veränderungen zum Vorjahr marginal. Lediglich in der vierten Wertungsklasse „Ausreichend“ gibt es einen nennenswerten Zuwachs auf 28 Offerten.

Quelle: ASCORE Analyse

Die vollständigen Scoring-Ergebnisse aller analysierten Tarife sind hier abrufbar.