in Infografiken

In Deutschland gibt es rund 31,6 Millonen Haustierbesitzer, die 34,7 Millionen Schützlinge halten. Europaweit gibt es nur in Russland mehr Haustiere (50,7 Millionen). Im Jahr 2021 hielten 47 Prozent der deutschen Haushalte ein Haustier. 2012 waren es nur 36 Prozent.

Diese Haustiere sind in Deutschland am beliebtesten

Beliebteste Haustiere sind hierzulande eindeutig Katzen. Insgesamt leben in der Bundesrepublik 16,7 Millionen Samtpfoten. Hunde rangieren mit 10,3 Millionen auf dem zweiten Platz der Beliebtheitsskala. Am gefragtesten sind in Deutschland Schäferhunde. Auf Rang 2 rangieren Dackel.

Hunde kosten ihre Besitzer monatlich im Schnitt 103 Euro. Für Kaninchen fallen 60 Euro an, für Katzen 51 Euro.

>>>Vergrößern