Tendenz steigend: So viele Haustiere haben die Deutschen

Gut zu wissen So viele Haustiere gibt es in Deutschland - und so viel geben wir für sie aus

Die Zahl der Haustiere nimmt unter deutschen Dächern seit Jahren immer weiter zu. Damit steigt auch der Umsatz mit Futter, Versicherungen und weiterem Tierbedarf enorm .