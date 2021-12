Hautkrebs-Spezialist Maschmeyer verkauft Biofrontera-Aktien

Carsten Maschmeyer soll rund eine Million Biofrontera-Aktien über die Börse verkauft haben. Das teilte das Unternehmen mit. Damit zieht sich der Gründer und Ex-Chef des umstrittenen Finanzvertriebs AWD komplett aus seinem Engagement in den Hautkrebs-Spezialisten zurück.

Käufer sind nach Biofrontera-Angaben institutionelle Investoren, die bereits vorher Biofrontera-Aktien besaßen.

Maschmeyer stieg 2012 über seine Investmentgesellschaft Alstin in die Biopharma-Firma im Rahmen einer Kapitalerhöhung ein. Anschließend erhöhte er seine Beteiligung an der Firma zeitweise auf mehr als 15 Prozent. In diesem Jahr begann der AWD-Gründer, sich nach und nach aus dem Unternehmen zurückzuziehen. Zuletzt gehörten ihm nur 4,5 Prozent der Biofrontera-Aktien.