HBS-Studie: Finanzberater wählen DAS INVESTMENT auf 1. Platz

Die Goldmedaille geht an den Goldbekplatz in Hamburg. Kein Finanzmagazin wird so häufig von freien Finanzberatern (IFAs) gelesen wie DAS INVESTMENT. 1. Platz bei der diesjährigen „HBS Medien- und Markenstudie 2013“. Im vergangenen Jahr reichte es für den zweiten Platz.Laut Studie lesen 29,2 Prozent der befragten IFAs DAS INVESTMENT regelmäßig. Befragt wurden 253 unabhängige Finanzberater. Erneut ist DAS INVESTMENT unter den Fachmagazinen Gesamtsieger der Studie. Von 942 befragten Finanzexperten zählen 166 DAS INVESTMENT zur regelmäßigen Pflichtlektüre.Das entspricht einem Plus von 6,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. „Wir freuen uns, als einzige Fachpublikation Platzierungen unter allen befragten Zielgruppen erreicht zu haben“, erklärt Malte Dreher, Chefredakteur von DAS INVESTMENT.Aufgeteilt ist die Studie in neun Zielgruppen: Befragt werden Bankberater, unabhängige Finanzberater, Dachfondsmanager, Depot-A Manager, Corporates, Family Offices, Stiftungen, VAG-Investoren und Versicherungen.