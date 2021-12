HCI Capital startet mit Produktinformationsblatt

Das neue Produktinformationsblatt umfasst zwei Seiten, wurde für den gerade in der Platzierung befindlichen geschlossenen Schiffsfonds HCI Shipping Opportunity entwickelt und wird ab sofort im Vertrieb eingesetzt. HCI Capital hat den Text der Produktinformation mit dem unabhängigen Prüfinstitut Exameo (Europäisches Institut für verständliche Information) mit Sitz in Frankfurt am Main entwickelt und von Testlesern auf Verständlichkeit prüfen lassen.HCI Capital will potenziellen Investoren einen komprimierten Überblick über alle wesentlichen Produkteigenschaften wie Ertragschancen, Risiken, Kosten, Verfügbarkeit oder Besteuerung bieten. „Oberstes Ziel bei der Entwicklung unseres Produktinformationsblattes war es, Informationen anlegergerecht und entsprechend verständlich aufzubereiten. Es nützt wenig, lediglich gesetzliche Anforderungen einzuhalten, wenn dies nicht dem Nutzen und Verständnis der Anleger dient“, erläutert Ralf Friedrichs, Vorstandsvorsitzender der HCI Capital.Testleser haben das Dokument auf seine Verständlichkeit geprüft. Dies führte zu Optimierungen: So werden den Angaben zufolge nun unter anderem Investitionsrisiken konkreter benannt sowie Provisionen und Kosten differenzierter ausgewiesen.„Das Produktinformationsblatt kann und soll jedoch eine persönliche Beratung nicht ersetzen. Eine komplexe Anlageform wie eine unternehmerische Beteiligung kann durch die Lektüre von zwei Seiten nicht hinreichend erfasst werden, um eine eigenverantwortliche Entscheidung treffen zu können“, so Friedrichs. >> zum Produktinformationsblatt der HCI Capital (PDF) Laut Friedrichs muss die Branche nun Standards entwickeln, um für Anleger eine Vergleichbarkeit des Produktangebots geschlossener Fonds sicherzustellen. HCI Capital plant die Adaption des Produktinformationsblatts auf alle zukünftigen Produkte. Die Prüfung der Produktinformationsblätter durch Testleser soll fortgesetzt werden.