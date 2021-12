HCI findet neuen Finanzvorstand

Der HCI-Vorstand wächst wieder auf drei Mitglieder: Andreas Pres wird neuer Finanzvorstand des Hamburger Emissionshauses. Ende Juni hat sein Vorgänger Rolando Gennari das Unternehmen verlassen. Bereits im April hatte der ehemalige Vorsitzende Wolfram Essing seinen Ausstieg bekannt gegeben. Bei beiden nannte HCI „die Änderung wesentlicher Parameter“ durch die Erhöhung der Beteiligung der MPC Capital an HCI als Grund für den Abschied.Der 43-jährige Pres wird sein neues Amt zum 13. August 2008 antreten. Der Volljurist und Diplomkaufmann war in den vergangenen sechs Jahren Finanzvorstand der EM.Sport Media AG in München. Neben ihm sitzen weiterhin Oliver Moosmayer und der Vorsitzende Ralf Friedrichs im HCI-Vorstand.