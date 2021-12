Markus Deselaers 30.06.2008 Lesedauer: 1 Minute

HCI-Vorstand: Da waren’s nur noch zwei…

Kommissarisch übernimmt der HCI-Capital-Vorstandsvorsitzende Ralf Friedrich auch den Posten des Zahlen-Chefs: Der ehemalige Finanzvorstand Rolando Gennari gehört ab sofort nicht mehr der Leitung des börsennotierten Hamburger Emissionshauses an. Grund für das Ausscheiden ist laut Unternehmensmitteilung an, dass sich durch die Erhöhung der Beteiligung der MPC Capital an HCI für Gennari „wesentliche Parameter verändert“ hätten.