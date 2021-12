HCI: Wechsel in der Immobilienspitze

Der ehemalige HGA-Capital-Geschäftsführer Matthias Voss übernimmt die Leitung der HCI Immobilien Consult. Die beiden bisherigen Geschäftsführer Oliver Georg und Olaf Fortmann verlassen das Unternehmen zum 30. September. Sie wechseln zu Behringer Harvard. Das US-Unternehmen hat bereits mit HCI als Joint-Venture-Partner zusammengearbeitet. Unter anderem haben sie gemeinsam Immobilien in Amsterdam gekauft.



Nachdem HCI sich in den vergangenen Jahren im Immobilienbereich vor allem auf Dachfonds konzentriert hat, sollen jetzt auch wieder Fonds mit Direktinvestitionen in europäische Immobilien kommen.