Die Talanx-Tochter HDI Bancassurance und die Lebensversicherung Mylife geben ihre Zusammenarbeit bekannt. Sie wollen gemeinsam Fondspolicen über Banken und Sparkassen vertreiben.

HDI Bancassurance, ein Geschäftsfeld des Talanx-Konzerns in Deutschland, und der Lebensversicherer Mylife haben eine gemeinsame versicherungsbasierte Investment-Plattform ins Leben gerufen. Die Plattform bietet Banken und Finanzdienstleistern Zugriff auf mehr als 9.000 ETFs und Investmentfonds. Daraus können Vermittler Fondspolicen für ihre Kunden zusammenstellen und verwalten.

Das neue Anlage- und Vorsorgekonzept soll die Stärken einer Lebensversicherung mit den Vorteilen eines Investmentdepots vereinen, erklären die beiden Kooperationspartner. Die Plattform biete tägliche Anpassungsmöglichkeiten bei Zuzahlungen, Auszahlungen, Beitrags- und Fondsänderungen in Verbindung mit tagesaktuellen Vertrags- und Kursdaten. Auch Vererbungs- und Schenkungsoptionen seien enthalten.

Mylife stellt die Plattform, HDI übernimmt Vertrieb

„Das Produktkonzept ermöglicht eine komplette Individualisierung für zukünftige Vertriebspartner“, heißt es von Mylife. Der Lebensversicherer betreibt die Plattform. HDI Bancassurance übernimmt die Vermarktung und den Vertrieb.

Von der Zusammenarbeit mit Mylife verspricht sich HDI stärkeres Wachstum, sagt Holm Diez, der als Vorstand das Bancassurance-Ressort der HDI Deutschland verantwortet. Mylife erhofft sich im Gegenzug den Zugang zur neuen Zielgruppe der Banken und Sparkassen, so Jens Arndt, Vorstandsvorsitzender der Mylife Lebensversicherung.

Weitere Informationen zur Produktidee und Details zur neuen Plattform wollen HDI Bancassurance und Mylife Anfang kommenden Jahres bekannt geben.