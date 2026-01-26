HDI-Chef Jens Warkentin spricht im Interview über die Fokussierung auf zentrale Geschäftsfelder, schwierige Standortfragen und den Einfluss von KI auf die Personalplanung.

Jens Warkentin: Der Vorstandsvorsitzende von HDI Deutschland spricht im großen Interview mit DAS INVESTMENT Versicherungen über alle Themen, die sein Unternehmen derzeit bewegen.

DAS INVESTMENT: Herr Warkentin, wie war die Performance des HDI im Geschäftsjahr 2025?

Jens Warkentin: Wir haben einen sehr beherzten Turnaround unserer Sachversicherungssparte vollzogen, der bereits im Jahr zuvor initiiert wurde. Uns ist die Rückkehr in die Gewinnzone sehr erfolgreich gelungen. Die Versicherungstechnik zeigt sich robust, die Schadenkostenquote hat sich deutlich verbessert.

Allerdings muss man dazu sagen, dass wir 2025 – wie auch andere Marktteilnehmer – insbesondere im Kfz-Bereich ein sehr schadenarms Jahr erlebt haben. Es gab keine Kumulereignisse, keine Hagelereignisse, kein Glatteis. Das bedeutet, dass wir branchenweit ordentliche Ergebnisse sehen werden. Das sollte jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir weiterhin Druck durch die Schadeninflation erleben. Die Werkstattkosten steigen nach wie vor. Der Turnaround ist zwar geschafft, aber wir dürfen nicht nachlassen und müssen die Portfolien weiterhin genau beobachten und bei Bedarf sanieren.

Sind Sie bei der Schaden-Kosten-Quote, der Combined Ratio, auch im Kfz-Geschäft unter 100 Prozent?

Warkentin: Insgesamt haben wir eine deutliche Verbesserung erreicht. Im dritten Quartal wiesen wir in der Sachsparte eine Combined Ratio von 87,4 Prozent aus. Über einzelne Versicherungsarten wie Kfz berichten wir allerdings nicht.

Probleme bereitet marktweit auch die Wohngebäudesparte. Welche Rolle spielt sie für den HDI?

Warkentin: Die Wohngebäudesparte ist für uns absolut relevant. Die neuralgischen Punkte betreffen Bereiche, in denen die gesamte Branche Herausforderungen identifiziert hat. Im Feuerversicherungsbereich schauen wir uns die Portfolien besonders genau an. Hier haben wir, wie viele Wettbewerber, teilweise Sanierungen vorgenommen. Ein Problem bleibt das veraltete Rohrleitungsnetzwerk. Der Sanierungsstau in Wohn- und auch in Gewerbegebäuden ist ein relevantes Thema und bleibt auf unserer Agenda.

Der Turnaround in der Sachversicherung wurde bereits eingeleitet, bevor sie jetzt eine neue Strategie vorgestellt haben. Wie erklärt sich der Zeitpunkt der Strategieverkündung?

Warkentin: Wir haben einen festen fünfjährigen Strategiezyklus im Talanx-Konzern, den wir konsequent eingehalten haben. Unsere neue Strategie trägt den Namen „Substanz“, die wir im September auch unserer Belegschaft vorgestellt haben. Wir mussten die Weichen bereits früher neu stellen, weil der Bedarf in der Sachversicherungssparte da war. Jetzt kommen Neuerungen in der Lebensversicherung hinzu, die ebenfalls wichtig für unser Geschäft ist.

Was sind die übergeordneten Ziele Ihrer Strategie?

Warkentin: Die DNA des HDI ist seine Gründung aus der Industrie heraus, für die wir günstigen Versicherungsschutz organisieren. Passend dazu haben wir auch bei HDI Deutschland einen starken Anker im Firmenkundengeschäft und bei Freiberuflern. Dort sind wir zu Hause.

Wie der Name der Strategie bereits sagt, konzentrieren wir uns auf das Wesentliche unseres Geschäfts. Der deutsche Markt ist mit über 100 Schadenunfallversicherern und über 80 Lebensversicherern nach wie vor sehr fragmentiert. Man kann nicht überall gut sein, es sei denn, man ist Marktführer.

Wir bauen die Substanz bei den Segmenten aus, in denen wir uns mit unseren Wettbewerbern messen wollen. Das tun wir technisch, prozessual und produktseitig. Im Privatkundengeschäft, einschließlich im Kfz-Geschäft, konzentrieren wir uns auf ausgewählte Vertriebskanäle, allen voran die Ausschließlichkeit. Wir sind einer der wenigen, die im Ausschließlichkeitsvertrieb gegen den Trend personell wachsen. Die Organisation verzeichnet einen moderaten, aber sehr stabilen Zulauf.

In der Lebensversicherungssparte sind wir vor allem in der Berufsunfähigkeit sehr stark aufgestellt. Auch in der modernen Altersvorsorge sind wir gut positioniert, vor allem über das Bancassurance-Geschäft unserer Tochtergesellschaft Neue Leben.

Fokussierung bedeutet auch Verzicht. Aus welchen Geschäftsfeldern haben oder wollen Sie sich zurückziehen?

Warkentin: Natürlich sprechen wir lieber darüber, was wir besonders gern tun. Aber es gibt durchaus Bereiche, aus denen wir uns zurückgezogen haben. Das Wohnmobilgeschäft ist hier zu nennen. Ein weiteres Thema sind Makler-Pools im Privatkundenbereich. Dort engagieren wir uns nicht mehr weiter.

Im Grundsatz ist es so: Wenn man in unserem Markt erfolgreich sein will, braucht man eigene Prozesse und eigene Kalkulationen. Man kann nicht überall wirklich gut sein, es sei denn, man investiert überall entsprechend.

Aus dem Kfz-Geschäft über Makler-Pools für Privatkunden hat der HDI sich bereits im Sommer 2024 zurückgezogen. Hat sich dieser Schritt ausgezahlt?

Warkentin: Ja, das war die richtige Entscheidung. Wir verfolgen keine breite Wachstumsstrategie über alle Kanäle hinweg. Wir wollen dort, wo wir uns engagieren, auch langfristig Marktanteile gewinnen. Da sehen wir die Ausschließlichkeit und auch den Maklerbereich im Firmen- und Freiberuflergeschäft als erfolgsversprechend an.

Wir haben die betriebswirtschaftliche Tragfähigkeit nicht gesehen, eigene Prozesse, Technik und Tarife über Makler-Pools aufzubauen. Das braucht man aber, um dort gut und erfolgreich zu sein. Es war eine Abwägungsentscheidung und kein grundsätzliches Thema, dass der HDI nicht an den Vertriebskanal glaubt, sondern eine Entscheidung darüber, wo wir investieren wollen.

In der Leben-Sparte wollen Sie schlanker werden. Was bedeutet das konkret?

Warkentin: In der HDI Lebensversicherung konzentrieren wir uns auf eine moderne Altersvorsorge. Wir wollen für alle Zinsphasen langfristig gut aufgestellt sein. In der Niedrigzinsphase sind fondsgebundene Produkte hervorragend geeignet. In einer Normal- bis Höherzinsphase haben klassische Produkte mit Sicherungsvermögen ihre Vorteile.

Hier wollen wir in ein neues Deckungsstockprodukt investieren, das auch in einem steigenden Zinsumfeld attraktiv ist. Dieses werden wir nach 2026 in der privaten und der betrieblichen Altersvorsorge anbieten.

Im Bankgeschäft endete die Kooperation mit der Targobank zum Jahresende 2025. Die Bank hat den Vertrag gekündigt. Dafür wachsen wir mit der Neue Leben. Dort gewinnen wir jedes Jahr neue Sparkassen hinzu, die gerne mit uns zusammenarbeiten. Die großen Kooperationen mit Sparkassen sind ansonsten alle verlängert worden.

Wie verändert sich Ihr Engagement in der betrieblichen Altersvorsorge?

Warkentin: Wir fokussieren uns in der betrieblichen Altersvorsorge neu und werden uns künftig nicht mehr mit Großinvestitionen in komplexen betrieblichen Altersvorsorgelösungen engagieren. Das bedeutet, wir setzen auf die standardisierte und kostengünstige betriebliche Altersvorsorge. Die großvolumigen Mandate sind nicht mehr unser Metier. Die bestehenden Kollektive werden wir selbstverständlich weiterhin bedienen.

Der Konzern hat einen Stellenabbau angekündigt, gleichzeitig wollen Sie im Ausschließlichkeitsvertrieb wachsen. Wie passt das zusammen?

Warkentin: Wir haben nie ein Gesamtabbauziel kommuniziert, weder nach innen noch nach außen. Wir haben ein Profitabilitätsziel und kein Mitarbeiterabbauziel.

Natürlich ist unser Ziel eine wettbewerbsfähige Kostenposition im Retailbereich. Dafür muss das Backoffice effizienter werden, dort werden weniger neue Stellen entstehen. Routinetätigkeiten, die durch Menschen ausgeführt werden, sind bereits in den vergangenen Jahren rückläufig gewesen und werden auch weiter zurückgehen. Neue Technologien wie Künstliche Intelligenz verstärken diesen Trend.

Im vertrieblichen Bereich hingegen investieren wir, nicht nur personell, sondern auch technisch. Da wir nicht in Prozesse, Technik und Produkte für das genannte Maklersegment investieren, können wir diese Ressourcen verstärkt in die Ausschließlichkeit stecken. Es werden allerdings keine hunderte Stellen entstehen, sondern wir bauen unser Vertriebsnetzwerk so aus, wie es betriebswirtschaftlich und kaufmännisch sinnvoll erscheint. Wir suchen dafür stetig nach Vertriebstalenten.

Mit der Schließung ihres Standorts in Hameln im vergangenen Jahr waren nicht alle Mitarbeiter glücklich. Welche Lösungen haben sie hier gefunden?

Warkentin: Wir bündeln unsere Betriebseinheiten des Ressorts Leben und Bancassurance zukünftig in Hilden und Hamburg. Der Standort Hameln ist unser kleinster bei HDI Leben. Vor Ort findet keine Neugeschäftsbearbeitung statt; der bestehende Bestand läuft perspektivisch aus. Wir schließen den Standort im Jahr 2027 und gehen dabei mit den betroffenen Mitarbeitenden sehr fair um. Sie haben auch die Möglichkeit nach Hilden oder Hamburg zu wechseln

In diesem Jahr sollen die meisten Mitarbeiter von HDI Leben in Köln nach Hilden ziehen, etwa 600. Das dürfte eine logistische Herausforderung werden. Wo stehen Sie hier?

Warkentin: Die überwiegende Mehrheit der betroffenen Mitarbeitenden kommt mit nach Hilden. Der Umzug ist organisatorisch und betriebswirtschaftlich sinnvoll. Wir bringen das Ressort Leben und Bancassurance ab Juli 2026 an einem Standort zusammen und ermöglichen damit eine bessere Zusammenarbeit der Teams, was unseren Kundenservice stärken wird. Zudem gehört uns das Gebäude in Hilden und wir haben dort Leerstände. Unser Standort Hilden verfügt über hochmoderne Arbeitsplätze. Unsere Mitarbeitenden haben die Möglichkeit, im Rahmen unseres hybriden Arbeitsmodells bis zu 60 Prozent mobil zu arbeiten.

Norbert Rollinger hat sich bei einer Veranstaltung zuletzt kritisch zur Allianz-Ankündigung, durch KI-Einsatz Personal abzubauen, geäußert. Wie positionieren Sie sich in dieser Diskussion?

Warkentin: Ich saß bei dieser Veranstaltung neben Herrn Rollinger, und wir sind in dieser Frage einer Meinung. Das Thema Automatisierung und Reduktion von Routinetätigkeiten in der Sachbearbeitung ist nichts Neues. Der Trend, dass repetitive Tätigkeiten weniger durch Menschen durchgeführt werden, ist ein fortlaufender Prozess.

Die Vorstellung aber, dass plötzlich eine neue Technologie kommt und dann tausende Stellen auf einmal wegfallen, ist weder bei uns noch in der Branche realistisch. Am Ende gilt auch beim KI-Einsatz die Prämisse, dass die Entscheidung immer ein Mensch trifft. KI wird uns aber bestimmt dabei helfen, die demografische Entwicklung abzufedern.

Letztlich geht es darum, dass man den eigenen Datenhaushalt aufräumen und die Bestandsführungssysteme harmonisieren muss, denn dann hat man ein breites Einsatzfeld für neue Technologien, die Prozesse günstiger und schneller machen. Die Automatisierungen, die wir in der Sachbearbeitung sehen, sind selten Large Language Models, sondern vielmehr ein Set von Automatisierungen wie selbstoptimierenden Algorithmen, wie wir sie schon in den vergangenen fünf Jahren bearbeitet haben.

Sie sind auch IT-Vorstand im Gesamtkonzern. Die Transformation ist seit Jahren beim HDI ein Thema. Gibt es hier neue Herausforderungen?

Warkentin: Mit der Modernisierung der Systeme ist man tatsächlich nie fertig. Wir sind bei der Modernisierung unserer Infrastruktur aber sehr gut vorangekommen. Das bedeutet, wir haben keine Altlasten, sondern einen normal fortlaufenden Prozess der Aktualisierung und Modernisierung unserer Systeme.

Das Thema „DORA“-Regulierung – über das gerne im Zusammenhang mit der Diskussion über zu viel Bürokratie geschimpft wird – ist tatsächlich sehr sinnvoll, indem sie das Thema digitale Resilienz betont. Da sind wir bereits im ersten Jahr sehr gut aufgestellt, haben uns auch externe Prüfer bescheinigt.

Was ist der Hintergrund der personellen Änderungen an der Vertriebsspitze des Konzerns?

Warkentin: Wir haben Gesellschaften, bei denen das Neugeschäft nicht mehr im Fokus steht. Dazu gehört die Targo Lebensversicherung, bei der die Kooperation geendet ist, aber auch Pensionskassen. Wir bündeln diese Bereiche in einem neuen Bestandsmanagement. Diese Einheit wird Stefan Eversberg verantworten. Er wird auch Vorstandsvorsitzender in diesen Gesellschaften und berichtet direkt an mich.

Durch die Bündelung erreichen wir mehr Effizienz, weil die Vorgänge in Nicht-Neugeschäfts-Gesellschaften immer ähnlich sind. Das ist positiv für die Kunden und auch für die Kostenstruktur.

Stefan Eversberg hat bisher die Innen- und Strategiebereiche im Vertrieb verantwortet. Die strategische und konzeptionelle Weiterentwicklung wird Chefsache und vom Talanx-Vertriebsvorstand Thomas Lüer selbst übernommen.

Wir verstärken uns gleichzeitig im Außendienst. Der Maklerkanal gewinnt weiterhin an Bedeutung, insbesondere im Firmen- und Freiberuflergeschäft. Dafür haben wir einen eigenen Maklerchef aus unseren eigenen Reihen mit Thorsten Jahnke etabliert. Er steht für eine stärkere Außenorientierung im Vertriebsressort.

Zu Erreichbarkeit und Service gab es immer wieder negative Rückmeldungen, die im Markt auffielen. Wie ist hier Ihr Befund?

Warkentin: Ich bin ehemaliger und gelernter Chief Operating Officer – das bedeutet, Servicequalität ist quasi in meiner DNA verankert. Das war das Erste, was ich mir nach meinem Amtsantritt angeschaut habe.

Rückstände und schlechte Erreichbarkeit sind betriebswirtschaftlich äußerst schädlich. Jeder verlorene Anruf erzeugt im Durchschnitt 1,2 Vorgänge, weil das Kundenanliegen ja nicht verschwindet. Der Kunde ruft erneut an und schreibt gleichzeitig eine E-Mail. Schlechte Erreichbarkeit ist also wirtschaftlich unsinnig und nie das Ziel.

Wir sind de facto rückstandsfrei. Das bedeutet, wir haben eine wirklich gute Service- und Arbeitssituation. Die Themen, die Sie ansprechen und über die branchenweit in der Presse zu lesen war, betrafen Rückstandssituationen in der Post-Corona-Zeit, insbesondere im Schadenbereich, in dem wir eine Normalisierung der Schadenfrequenz erlebt haben. Es entstand eine Engpass-Situation. Dienstleister, die dafür da sind, Spitzenlasten abzufedern, wurden von allen gleichzeitig angefragt. Die Ausweitung von Kapazitäten gelang damals nicht gut.

Auch an uns sind diese Herausforderungen nicht spurlos vorübergegangen. Wir sind aber durch einen Kraftakt – und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir zu den Ersten gehörten – aus der Rückstandssituation im Schadenbereich herausgekommen. Wir erhalten mittlerweile sehr positives Feedback von Maklern, dass es bei uns reibungslos läuft in der Zusammenarbeit. Rückstände können natürlich immer entstehen, aber die Wahrscheinlichkeit für Service-Krisen ist bei uns sehr gering geworden.

Wie bewerten Sie die jüngsten Reformvorschläge zur privaten Altersvorsorge?

Warkentin: Ich teile die breite Einschätzung der Branche, dass wir den großen Wurf nicht gesehen haben. Es bedarf einer grundsätzlichen Überarbeitung des gesamten Systems, da an privater Altersvorsorge kein Weg vorbeiführt. Die Demografie ist nicht aufzuhalten. Wir wissen, dass die Schere zwischen Erwerbstätigen und Nicht-Erwerbstätigen auseinanderläuft. Die Finanzierbarkeit der Sozialversicherungssysteme ist ein zentrales Thema, das angegangen werden muss.

Soll Riester reformiert oder ganz ein neues Produkt entwickelt werden?

Warkentin: Wenn man es gut macht, ist beides möglich. Das Riester-Produkt als solches, insbesondere die Zulagenverwaltung, ist sehr aufwendig und komplex. Das Produkt ist in der Bearbeitung sehr aufwendig und damit nicht kostengünstig. Insofern müsste man es deutlich schlanker gestalten. Das bisherige Verfahren ist weder für Kunden noch für Versicherer besonders attraktiv.

Eine zentrale Rolle spielt sicherlich die steuerliche Förderung. Für uns ist die Absicherung des gesamten Lebens das zentrale Alleinstellungsmerkmal, dafür werben wir. Entnahmepläne bis zum Alter von 85 Jahren hören sich gut an, aber wenn man 85 ist, lebt man im Durchschnitt noch sieben weitere Jahre.

Jens Warketin (l.) traf sich mit DI-Redakteur

Bastian Hebbeln in Hannover zum Interview,

@ Sebastian Kaiser

Die Branche klagt immer wieder über zu viel Bürokratie. Wie stehen Sie dazu?

Warkentin: Bürokratie ist weder für uns noch für den Kunden gut, weil sie teuer ist. Aus der Politik hören wir viel zum Thema Entbürokratisierung, doch dann wird es doch noch restriktiver als der bereits gesetzte Standard, zum Beispiel bei der EU-Verbraucherkreditrichtlinie. Die ist gut konzipiert und hat eine sehr gute Balance geschaffen zwischen Verbraucherschutz und der Vermeidung von Verbraucherbevormundung.

Doch durch die Cooling-off-Frist bei der Restschuldversicherung wird das ausgehebelt. Selbst wenn der Kunde ein Produkt erwerben möchte, darf er es in der ersten Woche nicht abschließen. Das ist das Unsinnigste, was ich seit langem gehört habe. Dieses Gold-Plating – also weitere Verschärfungen von EU-Vorgaben – passt nicht zur proklamierten Ambition des Bürokratieabbaus. Wir setzen uns dafür ein, dass dieses Thema auf ein sinnvolles Maß angepasst wird.