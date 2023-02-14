Malte Dittmann geht HDI Deutschland mit nur noch einem Vorstand Maklervertrieb

Der Geschäftsbereich Privat- und Firmenversicherung Deutschland der Talanx-Tochter HDI verschlankt den Vertriebsvorstand. Nach gut einem Jahr verlässt Malte Dittmann, Vorstand für Maklervertrieb Sach und Kooperationen, das Unternehmen. Wer seine Aufgaben übernimmt.

Thomas Lüer: Der Vertriebsvorstand von HDI Deutschland ist künftig für den gesamten Maklervertrieb der Gesellschaft verantwortlich.

Malte Dittmann, der derzeit den Maklervertrieb Sach und Kooperationen im Vorstand der HDI Versicherung verantwortet, verlässt das Unternehmen. Dittmann gehe zum 31. März „in bestem gegenseitigem Einvernehmen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen“, heißt es von der Talanx-Tochter.

Thomas Lüer übernimmt

Thomas Lüer, Vertriebsvorstand von HDI Deutschland, übernimmt künftig neben dem Maklervertrieb Leben auch den Maklervertrieb für das Nicht-Leben-Geschäft. Damit bekomme HDI Deutschland einen zentralen Ansprechpartner für das gesamte Maklergeschäft, so das Unternehmen.

Dittmann trat im Januar 2022 dem HDI-Vorstand bei. Davor war er Leiter Risikoanalyse (Underwriting) bei der Gothaer. Weitere Stationen seiner Karriere waren die Position als Deutschland-Chef bei CNA Hardy in Köln sowie als Portfoliomanager Gewerbeversicherung Deutschland und Österreich bei Chubb in Düsseldorf.

Lüer ist seit Oktober 2016 in der HDI-Gruppe tätig, zunächst bis 2019 als Leiter des regionalen Maklervertriebs. 2020 übernahm er als Vorstand der HDI Vertriebs AG die Verantwortung für den gesamten Makler- und Kooperationsvertrieb. Im Oktober 2022 stieg er zum Vertriebsvorstand von HDI Deutschland auf.

Dreiköpfiger Vertriebsvorstand

Neben Lüer leiten künftig auch Nobert Eickermann und Stefan Eversberg die vertrieblichen Aktivitäten von HDI Deutschland. Lüer ist Vertriebschef für den Maklervertrieb, Eickermann ist verantwortlich für den Exklusiv- und Direktvertrieb und Stefan Eversberg für das Vertriebsmanagement.